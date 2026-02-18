福地桃子が主演を務めるNHK夜ドラ『ラジオスター』の放送開始日が3月30日に決定し、あわせて主題歌とポスタービジュアルが公開された。

本作は、地震と豪雨で被災した奥能登の小さな町を舞台に、ラジオを通して笑いと希望を届けようと奮闘する人々の姿を描くヒューマンドラマ。主人公・柊カナデ（福地桃子）が、ラジオ開局の発起人・松本功介（甲本雅裕）や地元の主婦・小野さくら（常盤貴子）らと共に、災害FMの活動に巻き込まれていく様子が描かれる。

主題歌は、松任谷由実が作詞・作曲を手がけたMISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」に決定。2人が共同で楽曲を制作するのは今回が初となる。石川県を「第二の故郷」と呼ぶMISIAと、自身も長年ラジオパーソナリティーを務める松任谷が、能登への思いを共鳴させて作り上げた楽曲だ。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、写真家の小財美香子が能登で撮影したもの。ヘッドフォンをした主人公・カナデが空を見上げる横顔と、能登の風景が切り取られており、「ラジオは、話すことと同じくらい、聴くことが大事」というドラマのテーマが表現されている。

プロデューサーの松木健祐は、主題歌のオファーについて「私たちが多くの取材をさせていただいた輪島市町野町。この地域で炊き出しを行っていたMISIAさんの存在が、ずっと私たちの胸の中にありました」と経緯を明かし、「誰かを思う気持ちほど強いエネルギーはないのだと感じます」とコメントを寄せている。

コメント●MISIA（主題歌）石川県を「第二の故郷」と呼ばれるほど深い思いを寄せ、ご自身も長年、ラジオのパーソナリティーを務めていらっしゃるユーミンさん。昨年のユーミンさんのデビュー記念日にラジオ番組でご一緒した際も、能登の話を語り合いました。そんなユーミンさんが作ってくださった歌は、海の波に乗って生きる漁師さんの歌。炊き出しで訪れた奥能登で出会った方々、手を握った方々、抱きしめた方々。どうなさっているでしょうか。元気にしていらっしゃるでしょうか。どうか笑顔の時があってほしい。そう願い、皆さんが舟いっぱいの幸、胸いっぱいの幸を抱いている姿を想像しながら、歌いました。ラジオもまた、電波という“波”に乗って、見えない誰かのもとへ静かに、そして確かに届いていくもの。能登の海の波と、ラジオの電波の波。その重なりの中で生まれたこの歌。物語とともに、聴いてくださる方の心に“幸”を届けられたら嬉しいです。

●松任谷由実（作詞・作曲）能登への思いは、MISIAも私も一緒です。この歌を作っているとき、MISIAの切々とした歌声が重なったとき、この歌の向こうに、たくさんの人々の笑顔や涙が、はっきりと見えた気がしました。必ずや能登だけでなく、今、日本中で窮地に立つ多くの人の心に、この歌が届くことを願っています。

●松木健祐（プロデューサー）私たちが多くの取材をさせていただいた輪島市町野町。この地域で炊き出しを行っていたMISIAさんの存在が、ずっと私たちの胸の中にありました。思いを素直にお伝えし、主題歌をオファーしたところ、楽曲を松任谷由実さんにお願いしたいと驚きのお返事をいただきました。喜び、心強さとともに、大切な人たちのために、トップスピードでつながったお二人の瞬発力に圧倒されました。誰かを思う気持ちほど強いエネルギーはないのだと感じます。そこから生まれた曲と、キャスト・スタッフが丁寧に作り上げたドラマ、見ていただいた皆さまの心に優しく響いてくれたら、と祈っています。ポスタービジュアルの撮影を担当してくれたのは、小財美香子さん。ラジオは、話すことと同じくらい、聴くことが大事だと思います。カナデは、能登の土地でどんな音を耳にするのか。大地、海、空、人々の声。想像の中で音が聞こえてくるような写真を撮ってくださいました。いよいよ、3月30日から放送スタートです。ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）