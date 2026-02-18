秋元杏月卒業、ママ芸能人から続々反響 新川優愛「覚悟はしていたけど、寂しい。。」今泉佑唯は涙の絵文字
NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』の初代体操のお姉さん・あづきおねえさんこと秋元杏月が18日、卒業することが発表された。子どもを持つ芸能人からは続々と反響が寄せられている。
【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ
1児の母である新川優愛は同日、自身のXを更新し、寂しさをあらわに。「あづきお姉さん卒業。覚悟はしていたけど、寂しい。。」と記した。
続けて初代おどりのお姉さんとしてアンおねえさんことアンジェが3月30日から出演することを受け、「だけどアンお姉さんは楽しみだし からだ☆ダンダンは継続なのは嬉しい…」と心境をつづった。
2021年6月に第1子を出産した今泉佑唯は涙の絵文字を添えて「あづきお姉さん卒業」と投稿。声優の小松未可子も涙の絵文字を添え「あ、ああ、あ、あ、あづきおねえさん…！！！！！！」としたためた。
