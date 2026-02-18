社会人野球のNTT西日本が18日、リモート野球教室を開催した。沖縄県八重山郡の竹富中1年・井上理乃介さんが参加。小原孝元投手コーチが京都府久世郡にある同社の室内練習場で講師役を務め、身ぶり手ぶりを交えながら約1時間にわたり指導した。

通信事業を手がけるNTT西日本ならではの画期的な試みだった。井上さんは同中の軟式野球部に所属しているが、部員は井上さんのみ。平日は一人で練習に励み、週末になると船で1時間かけて西表島の野球チームで練習に励んでいるという。

離島ならではのハンディにめげない姿を知った同社の沖縄支店と、野球部が連携して企画を提案。今回のリモート教室が実現した。

井上さんは「離島のため、なかなか野球を学ぶ機会が少ないのでとてもありがたかったです。きょう、学んだことは一人でもできるメニューが多いので、実践していきたい。将来はプロ野球選手になりたいです」と充実の表情。小原コーチは「竹富島で一人の野球少年がいると聞いて、是非、協力したいと思いました。なかなか現地までは行けませんが、NTTの通信を使えば、リモートでもスポーツを教えることができると再認識できた。今後も需要があるのであれば活動を継続し、地域密着の愛される会社・チームを目指していきたい」と振り返った。