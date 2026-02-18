１８日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日召集された特別国会で高市早苗首相（自民党総裁）が衆院本会議の首相指名選挙において第１０５代首相に選出されたことを報じた。

今国会には衆院選圧勝の自民党から当選した新人議員６６人も初登院。自民の当選３１６人の５人に１人が「高市チルドレン」と呼ばれる新人議員であることについて、コメンテーターで出演の自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は「気分が高揚してて、ふとメディアの方に対して使っちゃいけない言葉を言っちゃたり、こんなことをしてみたいなことはある」と「小泉チルドレン」だった杉村太蔵氏らの例に触れてチクリ。

「キャリアっていうのは必要なんです。初めての世界でこれとこれだけは守るんだっていうようなことを、本人が自分の胸に問い合わせていけば、優秀な人たちばっかりですから、おかしなことにはならないと思います」と言いつつも「手を振ってるだけで当選しちゃった人も多分たくさんいるんですよ」と率直に話していた。