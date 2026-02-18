38歳でおばあちゃんになった美女と、20歳でママになった長女のオープンすぎる母娘関係が明かされ、その衝撃の告白にスタジオが騒然となった。

【映像】「性欲が強すぎる」38歳のおばあちゃんの現在の姿＆若い頃の写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

今回の放送では、大阪府吹田市に住むえりなさんにリポーターの小森純が密着した。えりなさんは17歳で長女のとあらさんを出産し、その後5年間で4人の娘を次々と授かった5人姉妹の母である。現在は長女に子供が生まれたことで、38歳という若さで孫を持つおばあちゃんとなった。家族構成は、えりなさんを筆頭に20歳の長女夫妻と孫、さらに18歳、17歳、15歳、9歳の娘たちが同居する大家族である。

小森が、5年間で4人を産んだという驚異的な出産ペースに触れ、「性欲が強いんだね」と切り込むと、えりなさんは「そうなんですよ。そういう話とかも子供と全然する」と笑顔で肯定。母と当時のパートナーのどちらが強かったのかという問いにも「ママやな」と即答し、横にいた長女のとあらさんからも「強すぎる」と証言されていた。