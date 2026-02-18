【ニトリ】「AIマットレス」発売 、寝姿勢に合わせて硬さを自動調整
ニトリは2月17日、約1万人の体格データをAIで分析して導き出したアルゴリズムに基づき、内蔵エアスプリングの硬さを自動調整する「AIマットレス」を発表した。4月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始するという。
ニトリ「AIマットレス」399,900円
寝具は「硬め」「柔らかめ」など好みで選ばれることが多いが、体格や体圧のかかり方、寝姿勢は人それぞれ異なる。こうした個人差が寝心地の不一致につながることから、「人がベッドを選ぶ時代から、ベッドが人に合わせる時代へ」をコンセプトに開発したとしている。
「AIマットレス」は身長 体重 睡眠中の寝姿勢の変化を感知し、エアスプリングの硬さを自動で調整する「自動適応モード」を搭載。さらに全身のストレッチを促す「リラックスモード」、約30℃を目安に温める「ヒーターモード」も備える。年齢 体格 寝姿勢を問わず自然な寝姿勢を一晩中サポートする次世代マットレスだという。
○商品概要
ニトリ「AIマットレス」
商品名:「最適な硬さに自動で調整 AIマットレス」
価格:399,900円
サイズ:約幅97×奥行195×高さ26cm
