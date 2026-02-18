西川きよし＆ヘレン夫婦、手繋ぎショット公開「いつもラブラブで憧れ」「おしゃれで絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】吉本興業株式会社所属の西川きよしと西川ヘレン夫妻が2月16日、自身のInstagramを更新。手を繋いでいるショットを公開し、話題となっている。
【写真】西川きよし＆ヘレン夫婦「おしゃれで絵になる」ラブラブ手繋ぎショット
投稿では「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました」と、長男でお笑いタレントの西川忠志の娘と息子のお祝いの食事会をしたことを報告。「久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました」と記し、夜の大阪の街頭で手を繋ぎ、お互いの方を向いて笑い合っている夫婦のショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「温かさが伝わってきてほっこり」「おしゃれで絵になる」「幸せそう」「いつもラブラブで憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西川きよし＆ヘレン夫婦「おしゃれで絵になる」ラブラブ手繋ぎショット
◆西川きよし＆ヘレン夫婦、手繋ぎショット公開
投稿では「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました」と、長男でお笑いタレントの西川忠志の娘と息子のお祝いの食事会をしたことを報告。「久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました」と記し、夜の大阪の街頭で手を繋ぎ、お互いの方を向いて笑い合っている夫婦のショットを公開した。
◆西川きよし＆ヘレン夫妻の手繋ぎショットに反響
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「温かさが伝わってきてほっこり」「おしゃれで絵になる」「幸せそう」「いつもラブラブで憧れ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】