¡ÚµþÅÔ¡ÛÃÛ150Ç¯¤Î¥¢¥È¥ê¥¨Ä®²È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó¡ÖµþÅÔ ¤¤¤È¤ª¤«¤·¡×
²è²È¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ò²þÁõ¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤È·Ý½Ñ¤Î¶õ´Ö
¤ªÅ¹¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ëµþÄ®²È¤¬ÊÂ¤ÖµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Î°ì³Ñ¤ËÎ©ÃÏ¡£ÃÏ²¼Å´»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡¢ºåµÞÂçµÜ±Ø¤«¤é¤À¤ÈÅÌÊâ11Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²è²È¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÛÌó150Ç¯¤ÎµþÄ®²È¡£¤½¤Î·Ý½ÑÅª¤Êµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¡ÖÄ«¿©¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·Ý½Ñ¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È3³¬·ú¤Æ¤À¤Ã¤¿·úÊª¤Î2³¬¤È3³¬¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤¿¿á¤È´¤±¹½Â¤¡£¸«¾å¤²¤ì¤ÐÎ©ÇÉ¤ÊÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤¬Áö¤ê¡¢Îò»Ë¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ñ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1³¬¡Ê22ÀÊ¡Ë¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬Ãº²Ð¤Çµû¤ò¾Æ¤¯ÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥í¥¢¡£°ìÊý¡¢2³¬¡Ê10ÀÊ¡Ë¤Ï¿á¤È´¤±¤Î³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£
¸Å¤ÎÉ¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤¹¤¬1³¬¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤é¤Ì¡ÖºúÀìÍÑ½ÏÀ®¥»¥é¡¼¡×¤ò´°È÷¡£ºú¤¬ÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤Î¸ü¤µ3cmÄ¶¡ªÃº²Ð¤Ç¹á¤ë¡Ö¶Ë¸ü¶äºúÄê¿©¡×
ÀÊ¤ËÃå¤¯¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¼çÌò¤Î¡Ö¶Ë¸ü¶äºúÄê¿©¡×¡£¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¸ü¤µ¡ª¤Ê¤ó¤È3Ñ°Ê¾å¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£Ãº²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¶äºú¤Ï¡¢Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£È¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤È»é¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Êý¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¦´ðËÜ¤Î±ö¾Æ¤¡§º«ÉÛ¤À¤·¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÇÅ·Æü´³¤·¤·¤¿¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿²¦Æ»¤ÎÌ£
¡¦µþÅÔ¾Æ¤¡§¶å½£¾ßÌý¤Î´Å¿É¤¤ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç¡¢¾È¤ê¤È¥³¥¯¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿µþÅÔÅ¹¸ÂÄê¤ÎÌ£
¡¦ÇîÂ¿ÌÀÂÀ¾Æ¤¡§¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ËÄÒ¤±¤¿µþÅÔ¸ÂÄê¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡£¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥ê¿ÉÌ£
¤É¤ÎÌ£¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÌÂ¤¦»þ´Ö¤µ¤¨¤â¡Ö¤¤¤È¤ª¤«¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¶äºú¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¿®³Ú¾Æ¤ÎÆÃÃíÅÚÆé¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿Çò¤´¤Ï¤ó¡£ ¤ªÊÆ¤Ï¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¡Ö¥Ê¥Ä¥Û¥Î¥«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¶Æð¿å¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£ÂçÎ³¤Ç´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¶äºú¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¹¬¤»¤ÊËþÊ¢´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÄÉ²Ã¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÇîÂ¿Ì¾Êª ³è¤¤µ¤Ð¤Î¤´¤Þ¤µ¤Ð¡×¡£¡Ö¤´¤Þ¤µ¤Ð¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤ªµû¤Î¼ïÎà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Ê¡²¬¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£¿·Á¯¤ÊÀ¸¤Î¥µ¥Ð¤Î¤ª»É¿È¤ò¡¢ÆÃÀ½¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤È¤¹¤ê¤´¤Þ¤ÇÏÂ¤¨¤¿ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬Ä¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¥µ¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢ÇîÂ¿¤ÎÌ£¡£¤¼¤ÒµþÅÔ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»þ´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ÈÍ½Ìó¤Î¥³¥Ä¡£Ááµ¯¤¤Ï»°Ê¸¤ÎÆÁ¡ª
±Ä¶È¤ÏÄ«7»þ¤«¤é¤ªÃë¤Î12»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢30Ê¬¹ï¤ß¤ÎÁ´11²óÀ©¡£¼Â¤Ï¡¢Í½Ìó¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë³¬¤ÈÂÎ¸³¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â¡Ö¤¤¤È¤ª¤«¤·¡×¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö00Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê7»þ¡¢8»þ¤Ê¤É¡Ë¡×¤Î²ó¤Ï1³¬¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾Æ¤Âæ¤«¤éÉº¤¦Ãº²Ð¤Î¹á¤ê¤È³èµ¤¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê7»þ30Ê¬¡¢8»þ30Ê¬¤Ê¤É¡Ë¡×¤Î²ó¤Ï2³¬¤Ø¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÌÖ¾Æ¤¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶äºú¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡ÖÄ«°ìÈÖ¤Î7»þ¤Î²ó¡×¡£¤µ¤é¤Ë7»þ¤Î²ó¸ÂÄê¤Ç¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¶äºú¤Î¥«¥Þ¡×¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ëÄ«Äê¿©¤¬1000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤â¡Ê³ØÀ¸¾Ú¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª¡Ë¡£
¡ÖÄ«¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤¸¤á¤ë»þ´Ö¡×¡£µþÅÔ¤ÎÄ«¡¢²¹¤«¤¤°ìÁ·¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Î°ìÆü¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¹âÄÔÄÌÌý¾®Ï©ÅìÆþ±ÊÍÜ»ûÄ®224
TEL¡§075-744-1594
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ¡Á12»þ30Ê¬LO
Ä«Äê¿©¤ÎÍ½Ìó²ÄÇ½»þ´Ö¡§7»þ¡Á¡¢8»þ¡Á¡¢8»þ30Ê¬¡Á¡¢9»þ¡Á¡¢9»þ3Ê¬¡Á¡¢10»þ¡Á¡¢10»þ30Ê¬¡Á¡¢11»þ¡Á¡¢11»þ30Ê¬¡Á¡¢12»þ¡Á¡¢12»þ30Ê¬¡Á
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÏ²¼Å´»Í¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡¢ºåµÞÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ11Ê¬
