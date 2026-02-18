木村柾哉「もしINIじゃなかったとしたら…」セカンドキャリアに言及 両親の職業も明かす
【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の木村柾哉が、17日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。セカンドキャリアについて言及した。
【写真】INIメンバー「ビジュ天才」金髪から劇的イメチェン
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆木村柾哉、セカンドキャリアについてトーク
この日は、スタジオトークではセカンドキャリアの話題になり「ダンサーさんとしてずっとやっていくつもりだった？」と聞かれた木村。すると木村は「そうですね。その時はダンスのお仕事をしてそれで生活してたんですけど」と語っていた。
◆木村柾哉「もしINIじゃなかったとしたら…」
しかし「もしINIじゃなかったとしたら、両親がパティシエだったので」と両親の職業を告白し「幼い頃からお菓子作りをやることが多くて、もしかしたらそっちの路線でセカンドキャリアを」とパティシエの道もあったかもしれなと明かした。これを受け、MCでお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也は「ダンサーでINIでパティシエで全部おしゃれで腹立たない？」とツッコミ。共演者からも「モテるしかないじゃん」という声が飛び交っていた。（modelpress編集部）
