【モデルプレス＝2026/02/18】日向坂46の清水理央が2月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのメイド服姿を披露した。

【写真】日向坂メンバー「可愛すぎて目が離せない」ミニスカメイド服姿

◆清水理央、ミニスカメイド服ショット公開


清水は「happy valentine‎でした」と記し、ハートポーズやピースなどのポーズをとり、様々なアングルから撮影したメイド服姿を複数枚投稿。ダークカラーの生地にピンクのフリルがふんだんにあしらわれ、胸には大きなピンクのリボンがついたミニのエプロンドレスを着用しており、白いソックスを履いたスラリとした美しい脚が際立っている。

◆清水理央の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛すぎて目が離せない」「ビジュ最強」「最高のバレンタイン」「天使」「メイド服似合いすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】