「今日好き」出身ギャル、ヒョウ柄オリジナルケーキ披露「見たことないキラキラさ」「デザイン天才すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が2月16日、自身のInstagramを更新。オリジナルデザインのケーキを公開した。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「見たことないキラキラさ」手作りヒョウ柄オリジナルケーキ
倉八は「My kind of cake．自分でオリジナルケーキつくた」とつづり、側面がヒョウ柄で赤と黒のホイップで飾り付けられたハート型のケーキを持ったショットを公開。「キャップ可愛くない？？キラキラ大好きやからどタイプ」と写真でかぶっているストーンが飾り付けられたグレーのキャップについても記している。
この投稿に、ファンからは「ギャル感満載のケーキ」「ケーキのデザイン天才すぎる」「ケーキも持ってる人も可愛すぎる」「キャップ素敵」「見たことないキラキラさ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「見たことないキラキラさ」手作りヒョウ柄オリジナルケーキ
◆倉八音羽、オリジナルケーキ披露
倉八は「My kind of cake．自分でオリジナルケーキつくた」とつづり、側面がヒョウ柄で赤と黒のホイップで飾り付けられたハート型のケーキを持ったショットを公開。「キャップ可愛くない？？キラキラ大好きやからどタイプ」と写真でかぶっているストーンが飾り付けられたグレーのキャップについても記している。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ギャル感満載のケーキ」「ケーキのデザイン天才すぎる」「ケーキも持ってる人も可愛すぎる」「キャップ素敵」「見たことないキラキラさ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】