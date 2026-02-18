1児の母・長谷川理恵「我家の殿方に作った」“甘さ控えめveganクッキー”製作動画公開「健康的」「いくらでも食べられそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】モデルの長谷川理恵が2月17日、自身のInstagramを更新。バレンタインのクッキーを作る動画を公開した。
【写真】52歳ママモデル「ラッピングも素敵」米粉で作った甘さ控えめveganクッキー
長谷川は「我家の殿方に作ったバレンタインのクッキー」とコメントし、カカオのクッキー生地をオーブンの天板に1口サイズに絞り出している場面から焼き上がり、赤いリボンでラッピングするところまでを動画で公開。「米粉なので食感はサクサク、甘さ控えめなveganクッキー」とクッキーの特徴をつづっている。
この投稿に、ファンからは「いくらでも食べられそう」「グルテンフリーで健康的」「美味しそう」「ラッピングも素敵」「もらえる人が羨ましい」などと反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆長谷川理恵、バレンタインクッキー制作動画公開
◆長谷川理恵の投稿に反響
