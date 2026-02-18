あの、オーバーサイズトップス×ミニ丈コーデで美脚スラリ「センスの塊」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】アーティストのあのが2月17日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズのトップスとミニボトムのコーディネートを公開した。
【写真】紅白出演美女「スタイル抜群」ミニ丈コーデからスラリ美脚
あのは「TV見た報告いつも有難う〜今夜も宜しゅう 最近の俺様」と記し、セルフショットを複数枚投稿。レザーのライダースジャケット姿やもこもこのフードをかぶったショットなどとともに、襟元と袖口にファーがついた星柄のオーバーサイズトップスからミニボトムをのぞかせ、スラリと伸びた美しい脚にベルトのついたブーツを履いたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「センスの塊」「天使のような可愛さ」「どれもビジュ最高」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「スタイル抜群」ミニ丈コーデからスラリ美脚
◆あの、美脚輝くオーバーサイズトップス×ミニボトムコーデ公開
あのは「TV見た報告いつも有難う〜今夜も宜しゅう 最近の俺様」と記し、セルフショットを複数枚投稿。レザーのライダースジャケット姿やもこもこのフードをかぶったショットなどとともに、襟元と袖口にファーがついた星柄のオーバーサイズトップスからミニボトムをのぞかせ、スラリと伸びた美しい脚にベルトのついたブーツを履いたコーディネートを披露した。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「センスの塊」「天使のような可愛さ」「どれもビジュ最高」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】