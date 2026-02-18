【サーティワン】500円購入で“ダブルがトリプルになるクーポン”配布 / 「サーティワン さくらさくら」キャンペーン開催、新フレーバー「お花見だんご」も登場

B-R サーティワン アイスクリームは、2026年2月19日(木)から3月31日(火)までの期間限定で、春の訪れをテーマにしたキャンペーン「サーティワン さくらさくら」を開催する。“さくら”をモチーフにしたフレーバーやサンデー、シェイク、ボックス商品などを展開する。

あわせて、期間中の購入金額に応じて利用できる「春の選べるクーポン券」プレゼント企画も実施される。500円(税込)購入ごとにクーポン券を1枚配布し、クーポンの枚数に応じてアイスクリームの増量や商品内容のグレードアップが可能となる。

クーポン券を1枚使用すると、ダブルサイズ購入時にアイスクリームを1コ追加できるほか、2枚使用することでバラエティボックス6コ入が8コ入に、またはフレッシュパック(約6人分)が価格据え置きで1.5倍(約9人分)になる特典が用意されている。

クーポン券の配布期間は2月13日(金)から3月31日(火)まで、有効期間は2月19日(木)から4月8日(水)までとなっている。

〈キャンペーン商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆お花見だんご 〜さくら風味〜

価格:シングル･レギュラーサイズ 420円

販売期間:2026年2月19日(木)〜なくなり次第終了

さくらもちをイメージした、塩味が隠し味のさくら風味アイスクリームに、北川半兵衞商店の抹茶を使用した抹茶アイスクリームと、もち粉を使用しぎゅうひをイメージして仕上げたおもち風味アイスクリームを合わせ、さくらの花びらをイメージした桜の花のペースト入りのさくら風味リボンを加えたフレーバー。

◆お花見わらびもちサンデー

抹茶わらびもちと好きなアイスクリームを組み合わせた和風サンデー。抹茶パウダーをふりかけ、ホイップクリームと花型のお麩をトッピング。もちもち食感のわらびもちと香り高い抹茶、サクサクのお麩がマッチしたアイスクリームサンデー。

価格:ワッフルコーン 760円/ダブルカップ 790円

販売期間:2026年2月19日(木)〜3月31日(火)

◆グランドシェイク 白桃みるくシェイク

「白桃ブランマンジェ」を牛乳とミキシングし、桃の果肉入りソースを合わせた、桃のおいしさを堪能できる期間限定シェイク。

価格:750円

販売期間:2026年2月19日(木)〜5月7日(木)

◆さくらバラエティボックス

さくらをテーマにした限定デザインの持ち帰り用ボックス。フラワーアーティスト川崎景太氏とのコラボデザイン。

価格 :

■スモール 4コ 1,360円 / 6コ 1,870円 / 8コ 2,380円 / 12コ 3,400円

■レギュラー 4コ 1,680円 / 6コ 2,310円 / 8コ 2,940円 / 12コ 4,200円

販売期間:2026年2月19日(木)〜3月31日(火)

〈「春の選べるクーポン券」概要〉

キャンペーン期間中、500円(税込)購入ごとにクーポン券1枚を配布。クーポンは次回から使用可能。

【クーポン内容】

･1枚:ダブル購入でアイスクリームを1コプラス

･2枚:バラエティボックス6コ入が8コ入に、またはフレッシュパック(約6人分)が1.5倍(約9人分)

配布期間:2026年2月13日(金)〜3月31日(火)

有効期間:2026年2月19日(木)〜4月8日(水)