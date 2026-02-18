特別国会が18日に開会し、先の衆議院選挙で初当選した山形県1区選出の遠藤寛明議員が18日、初登院しました。山形県2区選出の鈴木憲和議員は18日夜発足する新内閣で農林水産大臣に再任される見通しです。



記者リポート「時刻は午前7時半を回った国会前です。このあと8時から門が開くということで国会前には多くの報道陣が詰めかけています」

遠藤寛明衆院議員「おはようございます。18日は緊張して5時過ぎには目が覚めてしまった。改めて身が引き締まる思い。有権者から支援してもらったのでこれから頑張っていかなければいけない」





2月8日に投開票が行われた衆院選で、山形県1区で初当選を果たした自民の遠藤寛明さん（39）。18日は午前8時の開門に合わせて国会に初登院しました。遠藤寛明衆院議員「地元の皆さん山形を一番に考えて頑張っていかなければいけないと改めて国会の前に立って思った。支援をしてもらった一人一人の顔と握手させてもらった温かい思いと皆さんの気持ちを今改めて思い出している」記念すべき日に遠藤さんが身に付けたのは、イメージカラーである赤のネクタイです。遠藤寛明衆院議員「情熱の赤、今も燃えているというかこれからも全力で取り組んでいきたいという思いの表れ」緊張の面持ちで国会内に入った遠藤さんは登院掲示板のボタンを押し、メディアの撮影に応じました。遠藤さんはその後議員バッジを受け取り、議員会館にある自らの事務所に入りました。遠藤寛明衆院議員「椅子に座ってまぶしいですね。18日だいぶ天気いいですね。初登院日和ではないですかまだ今も緊張している」この部屋はこれまで遠藤さんの父・利明さんが使っていた場所です。遠藤寛明衆院議員「荷物も何も運べていない状態なので少しずつ自分の荷物を運んでいきたい。少しずつこれから国会議員として始まっていくという思い」特別国会では、首班指名選挙が行われ、高市総理が、再び内閣総理大臣に選ばれました。高市総理は新たな内閣ですべての閣僚を再任する方針で、農林水産大臣を担当していた山形県2区選出の鈴木憲和議員もそのまま再任される見通しです。記者リポート「解散から投開票まで戦後最短となった今回の衆院選は山形県内3つの小選挙区で自民党が5回連続で議席を独占する形になりました。一方、野党は新党の結成など大きく構図が変わり、議席を減らす形となりました。今回の衆院選の結果が今後の県政界にどう影響するのか注目されます」