単なる移動手段ではなくなったクルマ

最も売れているクルマが、必ずしも最も面白いクルマであるとは限らない。普通のドライバーは、ダウンフォースや歴史、馬力、オフロード性能などには興味がない。大抵の人にとってクルマは移動手段でしかない。

しかし、さまざまな理由から愛情を注がれるようになり、時には文化的なアイコンへと飛躍するクルマもある。街中でそうしたクルマを見かけるとすぐにわかる。オーナー同士が手を振り合い、ライトを点滅させ、立ち止まって会話を交わし、故障時には路肩に停めて助け合う。



カルト的な人気を得ている世界のクルマを26台紹介する。

本特集では、カルト的な地位を確立した世界各地のクルマ、そして今後数年でそうなりそうなクルマをいくつか紹介したい。括弧内の数字は生産開始年だ。

世界中で見かけるフォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1）は、今や非常に価値あるクルマの1つとなっている。ドイツでは、第二次世界大戦後の苦境から立ち上がる復興の象徴だ。米国では、1960年代から70年代にかけて小型で燃費の良い輸入車の人気が高まったことを示す存在だった。メキシコでは、主にタクシーとして親しまれている。

ビートルは今も人々の目を引く。インターネットのない世界を知らない若い世代でさえ、通り過ぎるビートルを指さして微笑むのだ。



ミニやビートル同様、シトロエン2CVもポップカルチャーに浸透している。コレクターからは四輪の神のように崇められ、「単なるクルマではなく生き方そのもの」と説かれる。大まかに言えば、2CVオーナーは改造好きだ。フランスの旧車イベントを歩いても、まったく同じ2CVが2台並ぶことはまずない。

結果として、ありとあらゆる色に塗装され（時には1台に複数の色が混在）、車高を上げたり下げたり、トラクシオン・アバンのフロントエンドを装着したり、ラットロッドに改造されたりしている。GSの4気筒エンジンを搭載した車両も見かけたことがある。



フォルクスワーゲン・バス（タイプ2）は商用バンとして誕生したが、1960年代のヒッピームーブメントによって爆発的に人気を高めた。ビートル同様、バスも今やコレクターズアイテムだ。状態の良い初期型スプリットウィンドウモデルには高値がつくことも珍しくない。大衆車がこれほど高値で取引されるという、逆説的な現象が起きている。



1960年に登場した40シリーズのトヨタ・ランドクルーザーは、真にコレクターズアイテムと呼べる最初期の四輪駆動車の1つである。レトロなデザインを継承したFJクルーザーが2006年に登場すると、その人気は急上昇した。価格が徐々に上昇する中、コレクターは次第に後期の50シリーズや60シリーズモデルに注目し始めている。

オーストラリアでは、ランドクルーザーは異なるタイプの支持を得ている。トヨタは1984年発売の70シリーズを今も販売している。安価でも最新型でもないが、アウトバックの隅々まで探検する冒険家にとって、今も頼れる相棒となっている。



初期のシボレー・コルベットがスーパースターになる見込みは薄かった。1953年の初登場時、異例のファイバーグラス製ボディを備えた高価なコンバーチブルで、パワーは控えめだった。しかし、シボレーはV8エンジン（1958年からは燃料噴射装置付き）やハイリフトカムなどを追加し、その性能と魅力を高めていった。

1963年に2代目モデル（通称スティングレイ）が登場する頃には、コルベットは本格的なスポーツカーへと成長していた。その後の展開は、歴史が物語っている通りだ。



シボレー・インパラは1960年代の米国におけるベストセラー車の1つだ。人気のスーパースポーツ・パッケージを装備したモデルは、後にクラシックカーとして高い価値を持つようになった。また、エンジンやボディスタイルを問わず、すべてのバリエーションが後にカリフォルニア発祥のローライダー文化の礎となった。



4人乗りの小型エコノミーカーという控えめな起源から、ミニは英国のポップカルチャーの一部へと成長した。1960年代には社会階級を超越した存在となったが、これは言うほど簡単なことではない。昼は安価な移動手段、夜はファッションアイコンとなったのだ。

ビートルズのメンバーもそれぞれ1台ずつ所有し、映画でも大きく取り上げられた。クーパーを名乗るモデルは、欧米のレーストラックで絶大なリスペクトを集めた。今日では、バトンルージュからベルファスト、そして北京に至るまで、貴重なコレクターズアイテムとなっている。



ポルシェ911のシルエットは、自動車業界において最もタイムレスなデザインの1つと言える。一目でそれとわかる外観は、過去54年間にわたって着実に進化してきたが、決して大きく変化することはなかった。最も物議を醸したのは、1997年の996シリーズ（写真）で、L字型のヘッドライトと水冷エンジンが採用された。911ファミリーの中では異端児扱いだが、それでも愛好家やコレクターから高い評価を得ている。



ベルリンの壁崩壊後、トラバントはドイツの物置小屋に追いやられた。東ドイツの人々は、フォルクスワーゲンのゴルフやポロなど、はるかに近代的なクルマを自由に手に入れられるようになったのだ。西ドイツ人は、特殊なデュロプラスト製ボディの2ドア車にまったく興味を示さなかった。当然、トラバントの価値は急落した。

今日、ベルリン市民は東ドイツの「国民車」というトラバントのイメージを積極的に活用している。複数の企業が観光客向けにレンタルを行い、トラバント専用の博物館も存在する。2ストローク2気筒エンジンを改造したビールタップ（ビールサーバー）すら見かけるほどだ。



1964年4月に発表されたマスタングが、これほどの大ヒットを飛ばすことになるとは誰にも予想できなかった。フォードは発売初年度に約10万台の販売を見込んでいたが、発表当日に2万2000台を売り上げ、わずか3か月で10万台の大台を突破した。1966年には年間販売台数がピークの60万7000台に達した。マスタングはまたたくまにスター的存在となり、今もクラシックカーとしての名声を享受している。



爆発的人気を博したフォード・マスタングに対抗して、シボレーが投入したカマロは、すぐに独自の支持層を築き上げた。カマロは発売初年度に22万台を売り上げるなど驚異的な人気を誇ったが、それでもマスタングの販売台数と比べると見劣りしてしまう。

1970年代後半、米国の排ガス規制がカマロの販売に致命的な打撃を与えた。しかし、この車名は脈々と受け継がれ、2010年の復活も後押しとなって、クラシックなマッスルカーブームの波に乗ることができた。



ボルボ200シリーズの評判は国によって大きく異なる。本国スウェーデンでは当然ながらノスタルジーの対象だ。イタリアやスペインといった南欧諸国では、クレイモデル（粘土）ではなくレゴブロックでデザインしたような、ほとんど無名のセダンに過ぎないことが多い。

米国北西部では、熱い視線を注がれている。今も毎日、シアトルやポートランドを何百台もの200シリーズが走り回っている。普段はクルマにほとんど関心のない人々でさえ、古いボルボを走らせ続けるために並々ならぬ努力をしているのだ。



