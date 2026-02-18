犬飼貴丈、バーニングプロダクションを退所へ 明確な時期は未定も「今は見守っていただけると幸いです」【報告全文】
俳優・犬飼貴丈（31）が18日、自身の公式サイトで現在所属している芸能事務所「バーニングプロダクション」を退所することを明らかにした。
公式サイトには「ご報告 いつも応援してくださっている方々へ」と題した文書を掲載され、「私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました」と報告した。
まだ明確な退所時期は決まっていないとしながらも「30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました｡事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております」と感謝の気持ちを述べた。
犬飼は、1994年6月13日生まれ、徳島県出身。2012年に『第25回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを受賞し、14年に東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『碧の海〜LONG SUMMER〜』で俳優デビューを果たした。17年9月、テレビ朝日系特撮『仮面ライダービルド』で主演を務める。その他の出演作として、NHK連続テレビ小説『なつぞら』（19年）、映画『ぐらんぶる』（20年）、ドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』（21年）、NHK大河ドラマ『青天を衝け』（21年）、ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（23年）、ドラマ・映画『仮面ライダー』シリーズなど。
■以下、報告全文
ご報告 いつも応援してくださっている方々へ
私、犬飼貴丈は、現在所属しておりますバーニングプロダクションを退所することになりました｡まだ退所する正確な日程は決まっておりませんが、いつも応援してくださっている方々にまずはお伝えしたくこのような形をとらせていただきました｡
30歳になったあたりから仕事について改めて考え始め、今回のような決断に至りました｡
事務所の皆さまには快くご理解いただき、心より感謝しております｡
今回のご報告で詳しいことをすべてお伝えできずに大変心苦しいのですがお知らせできることから発表していきますので、今は見守っていただけると幸いです｡
犬飼 貴丈
