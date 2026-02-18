水曜日の夜は北陸から北の日本海側で雪が降り、ふぶいたり、降り方が強まる所がありそうです。木曜日になると日本海側の雪の範囲は狭くなるでしょう。太平洋側は広い範囲で晴れますが、全国的に気温は水曜日より低くなる見込みです。

低気圧や前線の影響で水曜日の夜は北陸から北の日本海側で雪が降り、風も強まりふぶく所がありそうです。山沿い中心に雪の量が多くなる所もある見込みです。本州では木曜日は雪の範囲が狭くなり、午後には雪のやむ所が多くなりそうです。

太平洋側は朝から広い範囲で晴れて、西日本の日本海側も日中はしっかり日差しが届くでしょう。ただ晴れる所も気温は広い範囲で水曜日より低くなりそうです。

最高気温は水曜日より低く、西日本や東日本は10℃前後の所が多くなりそうです。東北や北陸では真冬の寒さになる所もあるでしょう。暖かくしてお過ごしください。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ： 0℃ 釧路： 4℃

青森 ： 0℃ 盛岡： 2℃

仙台 ： 5℃ 新潟： 5℃

長野 ： 4℃ 金沢： 5℃

名古屋：10℃ 東京：11℃

大阪 ：10℃ 岡山：10℃

広島 ：11℃ 松江： 9℃

高知 ：13℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：19℃

3連休は全国的に気温が上がり、春本番の暖かさになる所も多いでしょう。西日本や東日本は20℃くらいまで上がる所もある見込みです。雪の多い地域では引き続きなだれや落雪にご注意ください。