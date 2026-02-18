愛知県稲沢市で約1250年の歴史を重ねる天下の奇祭「国府宮はだか祭」が、ことしも行われます。

（松本道弥アナウンサー）

「いま『標柱（しめばしら）』が建てられました。いよいよ春の訪れを告げる『国府宮はだか祭』が始まります」

きょう午前、国府宮の楼門前に高さ約3メートルのヒノキの「標柱」が設置され、神事の期間に入ったことが告げられました。

クライマックスの「もみ合い」今年は3月1日（日）

天下の奇祭「国府宮はだか祭」のもみ合いは、ことしは3月1日の日曜日です。



クライマックスは、下帯姿のはだか男たちが国府宮の参道に現われた神男が神社の「儺追殿（なおいでん）」に入るまでの間、その体になんとか触れて厄を落そうと激しい「もみ合い」になります。

おととしから女性団体も参加

神男は、人々の厄を一身に背負う祭りの主役。去年の祭りに参加したはだか男たちは、7550人でした。

また、おととし祭り史上初めて女性団体の参加が認められましたが、去年は11団体・430人が参加。

願い事を書いた布をまきつけた「なおい笹」を境内に奉納しました。