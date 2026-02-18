「なかなか行けないので買っちゃおうと」賑わう北海道物産展　カニ＆イクラ豪華弁当やとろとろチーズコロッケ　試食できる店舗も増えお得に

青空に映える東京スカイツリーの真下で行われていたのは、商業施設「東京ソラマチ」で18日から始まった「北海道物産展」。

会場には、東京にいながら北の大地を存分に感じられる海の幸やスイーツなどの北海道グルメがずらりと並んでいました。

北海道・旭川市から来たという人も「匂いにつられて来た」と話していました。

地元の人も訪れる物産展で、早速お得な商品を見つけました。

大きな本ズワイガニとボタンエビを豪快にのせ、ウニやイクラなど北の味覚をぜいたくに海鮮8種類を盛りつけた、札幌ひぜんの「匠弁当」。

今回の物産展では、通常3240円のこのお弁当が特別価格2980円（税込み）とお得になっています。

「匠弁当」を購入した人は「きれいで、すごくおいしそうな感じで、すごく楽しみ。お得感もあって、つい買っちゃった」「北海道好きだから、ついついおいしく見えてしまった」と話しました。

女性客が手にしていたのは、札幌の人気コロッケ専門店「コロッケ倶楽部」が手掛けた、とろとろのチーズにホクホクのジャガイモが相性抜群の「チーズフォンデュコロッケ」。

様々な「北海道物産展」で引っ張りだこの一品です。

「コロッケ」を購入した人は「チーズがトロンとしていて『おいしそうだな』と思い買った。（北海道は）なかなか行けないので買っちゃおうと思って…」と話しました。

外国人観光客もチーズフォンデュコロッケを購入していました。

デンマークから来たという人は「おなかが減っていたのよ。うん、おいしいわ」と話していました。

物産展で行列ができていたのは北海道名物、鶏のから揚げ「ザンギ」。

甘辛ダレやマヨネーズが絡んだ5種類の味が楽しめます。

多くの来場者が訪れる毎年恒例の「北海道物産展」。

2016年はより吟味して選んでほしいと、試食できる店舗を増やしたといいます。

東京ソラマチ フードマルシェ担当・田辺茉莉花さん：

普段、現地に行けない人も名産品やご当地グルメを通して旅気分を味わってほしい。

北海道物産展 担当者・本田明広さん：

（Q.北海道物産展のおすすめ度は？）おすすめ度100％。自信を持っている。

東京ソラマチの「北海道物産展」は3月3日まで行われています。