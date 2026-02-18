夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」のさゆりさん（56）が18日までにインスタグラムを更新。K-POPアイドルグループ「STAYC（ステイシー）」メンバーのスミン（SUMIN）さん、ユン（YOON）さんとの3ショットを披露している。



【写真】K-POPアイドルと並んでも違和感のない美脚を披露した♥さゆりさん

さゆりさんは、「K-POPガールズグループ『STAYC』のスミンチャン ユンちゃんと〜」と説明し、写真をアップ。3ショットでは、3人ともにミニスカートのコーディネートを着こなしており、胸元にハートマークを作って写っている。さらに、夫のかつみさん（62）も加えた4ショットも公開しており、その写真では、クールに微笑むスミンさん、ユンさんに挟まれる形でカメラに笑顔を向けるかつみさん、さゆりさんの姿がみられる。



また、さゆりさんはスミンさん、ユンさんとの交流について「かっわいい〜 一生懸命日本語使って伝えてくれて感激ぼよ〜」とハートの絵文字をまじえてコメント。さらに「そして毛穴がない！ ない！ない！ない！見当たらな〜い！」「つるっつるん 目の保養の巻〜」とその美肌を大絶賛しており、2人とのコラボを目一杯楽しんでいる様子が伝わってくる。



SNSでは、「目の保養でよかったです」「みんな美脚すぎ」「さゆりちゃんもお肌つるんつるんで足も綺麗でスタイル抜群」「さゆりさん〜全然負けてないよ！！」「さゆり様もメンバー加入できる美しさ&スタイルです」「韓国でもいけるんちゃう？ 年齢も国籍も超えて美しいさゆりちゃん」「さゆりさん入って3人組ユニットになってるやん！！」などのコメントがあった。