「プライバシーが一番のネック」32歳男性、年収680万円。世田谷区実家暮らしの家計事情と悩み
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都世田谷区在住・32歳男性のエピソードを紹介します。
今回は、東京都世田谷区在住・32歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：32歳男性
職業：WEBエンジニア
在住：東京都世田谷区
家族構成：父、母、自分
世帯年収：父約650万円、母約180万円、自分約680万円
実家の間取り：1軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：4万円くらい
毎月のお小遣い：6万円くらい
毎月の貯金額：15万円くらい
貯金総額：約1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところは予定なし」と話しました。
「東京で一人暮らししたら家賃だけで10万以上飛ぶ」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「一番は金銭的な余裕。東京で一人暮らししたら家賃だけで10万以上飛ぶし、光熱費・食費合わせたら月20万近くかかる。それが全部浮くから、貯金がどんどん増えるのが気持ちいいんです」と説明してくれました。
さらに「仕事がリモートメインだから通勤ストレスもないし、親の手料理が意外と美味しくなってきました（笑）。あと、家族とたまに話す時間が悪くない。疲れた時に誰かいる安心感も大きい。都会派の自分には、都心近くの実家って最高のポジションだと思ってます。田舎の実家だったらとっくに一人暮らししてたかも」と話してくれました。
「プライバシーが一番のネック」父、母と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「プライバシーが一番のネック。自分の部屋はあるけど、親が急にノックなしで入ってきたり、夜遅く帰ると『遅いね』って言われたり。デートで相手を家に呼べないのも地味にキツイ。ホテルか外デートばっかりになります」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「家に入れる金額をどうするかで、親とたまにモヤモヤしますね。5万でいいかって言われたけど、もっと入れたい気持ちもあります」と本音を打ち明けてくれました。
金銭的な余裕を理由に実家暮らしを選んでいる回答者。一方で、プライバシー面に不満を感じつつ、家に入れるお金についても葛藤を抱えている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)