ボディサイズはCクラス並みに拡大

2013年の初代登場以来、流麗なデザインで人気を博してきたメルセデス・ベンツのコンパクト4ドアクーペ「CLA」。

2019年の2代目登場から6年が経過した2025年11月、欧州でついに新型の受注が開始されました。

【画像】超カッコイイ！ これが6年ぶり大刷新の新型「4ドアクーペ」です！ 画像で見る（47枚）

日本でも「ジャパンモビリティショー2025」での実車公開を経て、いよいよ2026年の発売が秒読み段階となっています。

3代目となる新型は、プラットフォームからパワートレインまで全てが一新され、プレミアムコンパクトの常識を覆す一台へと進化しています。

新型CLAの最大のトピックは、そのボディサイズの拡大です。

全長4723mm×全幅1855mm×全高1468mmというスリーサイズは、先代モデルと比較して35mm長く、25mm幅広く、26mm背が高くなりました。

ホイールベースも61mm延長されて2790mmとなり、もはや現行「Cクラス」とほぼ同等の堂々たる体躯を手に入れています。

これにより、クーペライクな美しいシルエットはそのままに、室内空間のゆとりと上級モデルに匹敵する存在感を獲得しました。

エクステリアで目を引くのは、フロントマスクの劇的な変化です。

メルセデスの象徴である「スリーポインテッド・スター」をモチーフにしたLEDヘッドライトに加え、グリル内にもスターパターンを配置。さらに、それらを照らし出す「イルミネーショングリル」を採用し、夜間には車幅いっぱいに光の輪郭が浮かび上がる、EV時代を象徴する未来的な表情を演出しています。

中身の進化も強烈です。新型CLAは、BEV（電気自動車）とハイブリッド車の両方に対応する新開発アーキテクチャ「MMA（Mercedes-Benz Modular Architecture）」を初採用したモデルです。

BEVモデルとなる「CLA with EQ Technology」は、85kWhの大容量バッテリーを搭載。

リアモーター駆動の「CLA 250＋」では、一回の充電で最大792km（欧州WLTPモード）という、クラスの枠を超えた驚異的な航続距離を実現しました。

上位グレードの4WDモデル「CLA 350 4MATIC」でも771kmを走行可能で、システム出力は354馬力、0-100km／h加速は4.9秒と、スポーツカー顔負けのパフォーマンスを発揮します。急速充電も進化しており、わずか15分で400km分の充電が可能とされています。

一方で、日本の内燃機関派にとって見逃せないのが、完全新設計された48Vマイルドハイブリッドモデルです。

エンジンは従来の1.33リッターから排気量を拡大した、新開発の1.5リッター直列4気筒ターボ「M252」型を搭載。出力の異なる3タイプが設定されています。

エントリーグレードの「CLA 180」は最高出力136馬力・最大トルク200Nm、中核モデルの「CLA 200」は163馬力・250Nm、そして高出力版の「CLA 220」は190馬力・300Nmを発揮します。

数値こそ現行モデルに近い設定ですが、ミラーサイクル燃焼の採用や、トランスミッションに22kW（約30馬力）・最大トルク200Nmの電気モーターを統合した新開発8速DCTの組み合わせにより、実用燃費とスムーズさは別次元へと進化しています。

このシステムにより、約100km／hまでの速度域でエンジンを停止したまま惰性走行する「エレクトリックセーリング」が可能となり、日常域での燃費と静粛性を大幅に向上させています。

インテリアは「禅（Zen）」をテーマに刷新されています。10.25インチのメーターと14.4インチのセンターディスプレイを統合した「MBUXスーパースクリーン」が鎮座し、AIアシスタントやGoogleマップベースのナビゲーションなど、最新のデジタル体験を提供します。

欧州価格は、ハイブリッドモデルが約4万6000ユーロ（約823万円）から、BEVモデルが約5万6000ユーロ（約982万円）からとアナウンスされています。

日本仕様の詳細は未発表ですが、Cクラスに迫るサイズとSクラス並みの先進性を備えた新型CLAは、2026年の輸入車市場における「大本命」の一台として、その登場が待たれます。