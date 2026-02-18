「Wpc．」新作“晴雨兼用傘”が超かわいい！ 機能性も備えたケーキ＆アニマルデザイン
傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」は、2月上旬から、ケーキ＆アニマルモチーフがかわいいデザイン性と機能性を備えた新作の日傘を、全国の直営店舗や公式オンラインショップで発売中だ。
【写真】チョコケーキモチーフもすてき！ 新作“日傘”一覧
■夏の強い日差をしっかりブロック
今回発売されたのは、スウィートな見た目が視線を集める「遮光ケーキモチーフミニ」と、”好きになることが最初の一歩“をテーマにした「遮光アニマル刺繍ミニ」。
「遮光ケーキモチーフミニ」は、ショートケーキとチョコレートケーキをイメージした甘さたっぷりの日傘。本体にフルーツの刺しゅうをあしらい、ホイップクリームを思わせるフリルをプラスした傘ケースが付属する。
一方「遮光アニマル刺繍ミニ」は、ラッコやキーウィなど全7種の絶滅危惧種を傘ケースと本体に刺しゅう。それぞれの生物にちなんだチャームも付いており、環境や生物の未来を考えるきっかけとなるデザインに仕上がっている。
いずれも、UVカット率100％、遮光率100％。UPF50＋生地を採用し、夏の強い日差しをしっかりブロック。加えて、晴雨兼用傘のため、突然の雨でも安心して使えるアイテムとなっている。
【写真】チョコケーキモチーフもすてき！ 新作“日傘”一覧
■夏の強い日差をしっかりブロック
今回発売されたのは、スウィートな見た目が視線を集める「遮光ケーキモチーフミニ」と、”好きになることが最初の一歩“をテーマにした「遮光アニマル刺繍ミニ」。
一方「遮光アニマル刺繍ミニ」は、ラッコやキーウィなど全7種の絶滅危惧種を傘ケースと本体に刺しゅう。それぞれの生物にちなんだチャームも付いており、環境や生物の未来を考えるきっかけとなるデザインに仕上がっている。
いずれも、UVカット率100％、遮光率100％。UPF50＋生地を採用し、夏の強い日差しをしっかりブロック。加えて、晴雨兼用傘のため、突然の雨でも安心して使えるアイテムとなっている。