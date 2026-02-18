【特別国会召集】参議院からくら替えの自民・青山繁晴議員「参院より動きがはやく、発言権も高まる。きちんと活用して実行」　議席減の中道「立て直しを一丸となってがんばっていきたい」

２月１８日午前８時、国会議事堂の正門が開くと衆議院選挙で当選を果たした議員らが次々と登院しました。今回の選挙では「高市旋風」に乗った自民党が３１６議席を獲得。



そのうち６６人が初当選の新人議員です。最年少の当時２５歳で初当選した自民党の村木汀議員は…



（自民党 村木汀衆院議員）「改めてバッジをつけさせていただき、非常に重い責任を感じますし、改めてしっかりがんばっていきたい。そう感じました」





また兵庫８区で３０年ぶりの自民党の候補者として出馬し、議席を獲得した青山繁晴議員。参議院から衆議院へくら替えとなりました。（自民党 青山繁晴衆院議員）「衆議院ですと、ありていに申して参議院よりも動きがはやくて、それから発言権もある程度高まります。それを主権者から預けていただいたので、きちんと活用して実行したいと思っています」国民民主党の新人議員・飯泉嘉門氏。徳島県知事を、５期２０年務めました。（国民民主党 飯泉嘉門衆院議員）「正門から入るというのは初めての経験ですので、そうした意味でも衆議院議員にさせていただいたんだなと、そうした実感が。それと同時にやはり重い重い責任感、こうしたものを今ひしひしと感じているところですね。徳島、四国のみなさん方に、あすの希望がカモーン！がんばります」今回の選挙で２議席から１５議席に伸ばした参政党。その中には約８年ぶりに国政に復帰した豊田真由子議員の姿も・・・（参政党 豊田真由子衆院議員）「本当に新たな気持ちで、まっさらな気持ちで、与えられた使命と職責をしっかりと果たして、少しでも日本国のためにお役に立てるように、精いっぱい働きたいと思います」一方、大きく議席を減らした中道改革連合は…（中道改革連合 山本香苗衆院議員）「今回涙をのんだ、道半ばで議席を失った仲間の分もわれわれがんばらなくちゃいけないと思っておりますので。立て直しを、一丸となって団結してがんばっていきたいと思います」（中道改革連合 泉健太衆院議員）「（野党）第一党と言っても実は５０議席に満たない、過去最少といってもいいぐらいの厳しい状況。他の野党とも連携をしながら、いかに論戦の土俵をつくれるか。論戦の土俵づくり、舞台づくりというのを力を尽くしていきたい」一方、特別国会の召集に先立ち高市内閣は１８日朝、憲法の規定にのっとり総辞職しました。１８日に召集された特別国会では、衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙が行われ、高市氏が第１０５代総理大臣に選出されました。高市総理は今夜、第２次高市内閣を発足させますが、全ての閣僚を再任する方針です。特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間。自民党が単独で衆議院の３分の２を超える３１６議席を得たことで、今後の政治はどのように変わっていくのでしょうか。