NCT・JAEMIN（ジェミン）、大事にしていることは“自分らしさ” “無邪気さ全開JAEMIN”に報道陣もメロメロ
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）が18日、都内で行われた「ジーンズブランド『Lee』APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。
【バックショット】お似合いです…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN
呼び込まれたJAEMINは、カーテンからチラッと顔を出し、お茶目に登場。「このようなすてきなイベントにお招きいただき、本当にありがとうございます。Leeの101周年を皆さんとお祝いすることができて、本当にうれしいです。よろしくお願いいたします」と流ちょうな日本語であいさつした。
また、大切にしていることを問われると「やっぱり、僕です」とにっこり。「僕が一番大事にしているのは、自分らしさを忘れないことですね。長い時間続けることは、変わらない価値があると思いますし、Leeみたいに時間を重ねながら自身だけのスタイルを大切にしていきたいと思います」と力を込めた。
全編日本語でイベントを完遂したJAEMINは、同ブランドの社長に「社長！」と歩み寄ってハートポーズをレクチャーしたり、イベント終了のお知らせに「早すぎっ」とツッコんだり、無邪気さ全開。カメラマンからのポーズの指定も完璧にこなした。
イベント終了時には、現場にいる誰もがJAEMINの虜（とりこ）に。去り際に大きな拍手が送られると「気を付けて帰ってください！」と気遣い、和やかなムードが流れた。
JEAMINは、同ブランドのアジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任。遊び心と個性あふれる「Lee101」のデニムスタイルで登場し、就任にあたっての想いや、デニムへのこだわりなどについて語った。
