ボーイズグループNCTのJAEMIN（ジェミン＝25）が18日、都内で「Lee 101 101周年 −Past＆Future− RECEPTION PARTY NCT JAEMIN Lee APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席した。

ジーンズブランド「Lee（リー）」の新たなアジアブランドアンバサダーに就任。ブランドの象徴でもある「101」シリーズが今年101周年を迎えることから、JAEMINは「101」のインディゴブルーのセットアップに身を包んで登場した。

「皆さん、こんにちは。このようなすてきなイベントにお招きいただき、本当にありがとうございます。101周年を皆さんとお祝いできて本当にうれしいです」と流ちょうな日本語であいさつした。子どもの頃からジーンズを愛用していると言い「デニムは僕のスタイルで着こなせるところがいい。僕が一番大事にしているのは、自分らしさを忘れないことですね」と、着こなしのこだわりを明かした。

101年の歴史を持つ同シリーズにリスペクトを表し「長い間続けることは変わらない価値があると思います。僕も時間を重ねながら、自身だけのスタイルを大切にしていきたいと思います」と話した。Leeジャパンの俵修一社長が同じ格好で登壇すると「ペアルックですか〜」と笑顔で歓迎。社長の手を取り、リードしながら2人でハート形をつくって記念撮影に収まった。