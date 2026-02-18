カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美＆吉田夕梨花の姉妹ショットが公開された。

事務局の公式インスタグラムが１８日に更新され「２／１７ＮＨＫ出演の際に撮影」したという写真をアップ。ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子予選の中継に２人がゲスト出演すると伝えた。

知那美と夕梨花はふわっとしたワンピース衣装でにっこり。フォロワーは「すごく可愛いです」「美人姉妹めっちゃ可愛い」「お二方ともお綺麗でした」と絶賛した。

２人が出演した１７日の番組を見たファンは「ロコ・ソラーレの吉田知那美＆吉田夕梨花姉妹が揃（そろ）ってテレビ出演ってレアじゃない？ 夕梨花ちゃんもう帰国してたんだ」「華がある」「藤澤五月さんとか吉田知那美・夕梨花姉妹とかロコ・ソラーレの面々がテレビ解説でフォルティウスを心から応援し、時には擁護する姿が素晴らしい。宿命のライバルであっても、同じカーリングで切磋琢磨（せっさたくま）する仲間なんだなぁ」としみじみ。夕梨花の夫でスピードスケート代表の新濱立也は、大けがを乗り越えて男子５００メートルで６位と健闘。試合後、現地に駆け付けた夕梨花と抱擁するシーンは感動を呼んだ。