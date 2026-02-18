◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会滋賀県支部予選（１４、１５日・HPLベースボールパークほか） ◆中学生の部・準決勝 滋賀草津ボーイズ０―８X大津瀬田ボーイズ＝５回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

大津瀬田は１年生コンビが起用に応え、準決勝を快勝した。まずはレギュラーチーム初スタメンの７番・福田が、２回に先制打。４回も死球と二盗で好機を広げ、一挙７点の猛攻につないだ。「メチャメチャ緊張したけど、先輩が声をかけてくれてラクに打席に入れた。力を出せて良かった」と感謝した。

投げてはレギュラー初先発の片岡が、４回１死まで５奪三振の無安打投球。死球を与えて降板したが、バットでも２安打２打点し「最初は緊張したけど、徐々に慣れていけた。コントロールが良かった。（打撃は）まぐれっす」とはにかんだ。３年ぶりの本大会へ、西村主将は「この世代では滋賀（勢相手）で負けたことがない。圧倒して東京へ行きたい」と意気込んだ。