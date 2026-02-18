大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、2月18日の放送に相撲界から立浪部屋の立浪親方（元・小結の旭豊）、第74代横綱の豊昇龍が出演した。師弟関係にある2人が、相撲との向き合い方やエピソードを語った。

立浪親方「（豊昇龍は指導で）ガンガン言われるとダメなタイプかな、と思うんですね。だからウチがちょうどいいというか。私なんかはあまり言わないので」

野村邦丸「どうしても勝ち負けはある。NHKの中継でレポーターが言っていましたけど、立浪親方は『もっと楽しんでやれ』と。親方は（現役時代）そうしていました？」

立浪「私が楽しめなかったので。楽しんでやれたら、もっと動きも軽やかになれたというか。そう思うのでアドバイスしたんですね。負けたら報道でワーワー言われる。そういうツラさがわかるので」

大竹まこと「見ているほうからすれば、先場所なんかは、もうおもしろい！」

邦丸「なぜか安青錦には勝っていないんですね。イヤなんですか？」

豊昇龍「イヤではないですけど（笑）。安青錦関は稽古場と場所中で全然、違うんですよ」

大竹「大の里には9勝2敗、大の里は安青錦に4勝0敗、安青錦は横綱に4勝0敗」

立浪「相撲って難しい。やはりあるんですよ、相手が苦手、得意って」

邦丸「豊昇龍関が先に横綱になって、そのあと大の里関が横綱になって。対戦成績は豊昇龍関のほうがいい。負けたくない、というのはあるんですか？」

豊昇龍「大の里関とは高校のころから対戦している。いま、どちらも横綱じゃないですか。自分のほうが先に横綱になったし、先輩横綱として負けられない、と。大の里関とやるときは熱くなっちゃうんですよ。なんか、楽しいというか」

大竹「へえ～っ！ 大の里関のほうが体は大きいですよね」

豊昇龍「大きいですけど、体重は関係ありませんから。気にしていません」

大竹「いま大相撲は、女性ファンもすごく多いですよね」

邦丸「豊昇龍関は子供からの歓声が多い。子供との交流もしていますね」

立浪「そうですね。幼稚園へ訪問に行くなど」

大竹「去年初場所の優勝パレードで、てっち（愛称）くんという少年をオープンカーに乗せていました。彼はダウン症と戦いながら相撲をとっていると。見てあげているんですか？」

豊昇龍「時間があれば稽古をつけてあげています。ダウン症でも相撲して。筋肉もついていて、大会にも出ています」

立浪「豊昇龍の、日本の親代わりの方のお子さんなんですね」

大竹「パレードで横に、てっちくんが乗っていた、ということですか？」

豊昇龍「約束していたんです。もし俺が優勝したら、そうすると。『乗ろうね』と言っていたら、本当に乗せてあげられた。良かったです」