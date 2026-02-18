【花王：アイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE」】 2月18日より無料配信

花王は、お掃除アイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE」を開発、2月18日より無料配信を開始した。

「掃除相愛LOVE」はアイドル育成事務所に新人プロデューサーとして働くことになった主人公が、新生活を応援するお掃除アイドル「Shining4」の成長を支えながらそうじ方法を学ぶ、アイドルプロデュース型ノベルゲーム。「Shining4」を演じるのは、声優の中島ヨシキさん、伊東健人さん、土田玲央さん、榊原優希さん。ゲーム内では、いろいろなそうじテクニックを習得しながら、アイドルグループの成長を楽しめる。

また、配信開始にあわせ、Xにてゲームクリア画面や購入商品の写真を投稿することで、声優陣の限定グッズなどの景品が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。また、そうじが楽しく感じられるオリジナル楽曲「掃除相愛LOVE」のミュージックビデオも公開された。

掃除相愛LOVE

・媒体：WEBアプリダウンロードで、スマホ/PCでプレイ可

・ジャンル：アイドルプロデュースゲーム /ノベルゲーム

・プレイ人数：1人

・配信期間：2026年2月18日～2026年4月30日※予定

・価格 ：無料

・ゲームはこちら：https://www.kao.co.jp/osouji/game/

・配信条件：法人・個人にかかわらず許諾不要・収益化も可能です。

Shining4メンバー/キャスト（※敬称略）

キュキュット

【花王 Shining4 デビューソング 『掃除相愛LOVE』 動画広告】

CV：中島 ヨシキ

81プロデュース所属。神奈川県出身。主な出演作品は、勇者パーティを追い出された器用貧乏（オリヴァー・カーディフ）、 あんさんぶるスターズ！！（南雲鉄虎）、アイドルマスター SideM（山下次郎）など。 そのほか、アパレルブランド「TRUE Self」のプロデュースなど、クリエイティブ活動も精力的に行っている。

クイックル

CV：伊東 健人

81プロデュース所属。東京都出身。主な出演作品は、異世界の沙汰は社畜次第(近藤誠一郎)、アイドルマスター SideM(硲道夫)、 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-シリーズ(観音坂独歩 ) など。 そのほか、ソロアーティストとして音楽活動や楽曲提供など多方面で活躍中。

バスマジックリン

CV：土田 玲央

81プロデュース所属。北海道出身。主な出演作品は、アイドルタイムプリパラ（高瀬コヨイ）、あんさんぶるスターズ！（朱桜司）、この会社に好きな人がいます（染井恵介）など。 キャラクターの個性を捉えた演技と、安定した歌唱力を武器に、多くのアイドル作品やメディアミックスプロジェクトでメインキャストを務めている。

トイレマジックリン

CV：榊原 優希

81プロデュース所属。岡山県出身。主な出演作品は、アルゴナビス from BanG Dream!(宇治川紫夕)、ガンバレ!中村くん!!（広瀬愛貴）、ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-シリーズ(四十物十四)など。 唯一無二の音域と表現力を持ち、中性的なキャラクターから青年役まで幅広く演じ分ける。

(C) Kao Corporation