「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が各地で行われた。京都府支部は京田辺ボーイズが６回に２点差をひっくり返し、時間切れの“サヨナラＶ”。２年連続で本大会進出を決めた。大阪中央支部では、藤井寺ボーイズが完封で虎の子の１点を死守。こちらも昨春に続く全国切符をつかんだ。滋賀県支部は大津瀬田ボーイズと湖南ボーイズ、兵庫県東支部は兵庫西宮ボーイズと兵庫夙川ボーイズが決勝へ進んだ。

湖南が集中打で決勝進出を決めた。１点リードの４回、２死から５番・芝崎が四球。５０メートル６秒３の足で二盗を決め、次打者の振り逃げで三進した。一、三塁とし、一色の左前打で待望の追加点を奪い、打線が乗った。伊藤、岩田が２点三塁打。５者連続得点の猛攻で大勢が決した。

チーム一の俊足を誇る５番打者は、２回にも臨時代走から二盗で悪送球を誘い三塁へ。先制のホームを踏んだ。「一つでも先の塁を狙っている。一打二進。足は自信がある」。５回には２戦連続でコールド勝ちを決める一打も放った。

先制犠飛と貴重な２点目を挙げた７番打者もヒーロー。「（２回は）外野まで飛ばす自信はあった。（４回も）フルスイングでいった」と笑った。３年連続の本大会へ岩田主将は「やることをやるだけ。そうすれば勝てる」と言い切った。