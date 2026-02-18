2月22日は、「猫の日」。今年も、各メーカーから猫にちなんだ商品が多数登場しています。そのなかから今回は、洋菓子メーカーのモンテールから登場して話題となっている商品「かすてにゃ・ティニャミス」を紹介します。猫好きなら、開封した瞬間に「キャッと」声が出ること間違いなしの新商品ですよ。

モンテール「かすてにゃ・ティニャミス」

パッケージには、カステラにくるまれて丸くなった猫のイラストが描かれています。見ているだけで心が和むデザインですが、一番の感動は袋を開けたあとにあります。

カステラの表面には、猫の肉球と、かわいすぎる「にゃ」の焼印が施されているんです！ 猫の日にふさわしい遊び心たっぷりのデザインは、一瞬食べるのをためらってしまいそうなほど。

肉球＆鳴き声の焼印

かわいらしい見た目に目がいきがちですが、じつは、味わいも本格的です。卵をふんだんに使用したコーヒー風味のカステラ生地は口当たりがとても優しく、口の中でほろりとほどけていきます。



生地のなかは、チーズクリームとコーヒーペーストの2層仕立て。北海道産マスカルポーネチーズをブレンドしたチーズクリームはチーズ風味控えめになっていて、チーズが苦手な方でも食べやすいマイルドな味。クリームの甘さが抑えてあるぶん、コーヒーペーストの苦味が一層際立ちます。甘さと苦さが絶妙なバランスであわさっていて、ティラミスの良いところをうまく抽出したスイーツとなっていました。

クリームは2層仕立て

今回紹介した「かすてにゃ・ティニャミス」の販売期間は、2月1日（日）から28日（土）まで。全国のスーパーマーケットで入手でき、価格は税込237円（沖縄は291円）とお手ごろ。



猫好きにはたまらないかわいすぎる新商品、開ければ笑顔になること間違いなしです。みなさんも、かわいくてちょっぴりビターな猫スイーツに癒やされてみては？

（文＝桐田えこ）