Åßµ¨¸ÞÎØ¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤ÏËÌµþÄ¶¤¨¡£¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Î»Ð¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¹âÌÚ²È¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Î18¸Ä¤òÈ´¤¤¤¿¡£2026Ç¯2·î18Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤¿¡£²òÀâ¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Î»Ð¤Ç¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¡£郄ÌÚ²È¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤òÌä¤ï¤ìÅú¤¨¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ö²òÀâ¤¸¤ã¤Ê¤¯1¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÖÁÈ¤Ï½à·è¾¡¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1½µ¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¹Ô¤±¡Á¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¬0.11ÉÃ¤Îº¹¤ÇÀËÇÔ¡£¡Ö¤¢¡¼¤Ã¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢²òÀâ¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤Ç¡Ö²òÀâ(¼Ô)¤¸¤ã¤Ê¤¯1¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³¾õÂÖ¡£
MC¤ÎÀß³ÚÅý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤ÏËÜÌ¿¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈºÚÆá¤µ¤ó¤Ë´¶¿¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë³ê¤ê¤âÉ½¾ð¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤é¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ð¤È¤·¤Æ¤â¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤ÏÄÌ»»¥á¥À¥ë10¸Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¼ÂÀÓ¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀß³Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹âÌÚ²È¤Ï¤¹¤´¤¤¥á¥À¥ë¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¡¢¹âÌÚ²È¤¬13¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
