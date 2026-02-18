皆さんは新たな内閣にどんなことを期待しますか。福岡の街の人たちに聞きました。



■街の人

「あの方、一生懸命やっている。初めての女性首相でしょう、素晴らしい。私は老いたる女ですが、老いても楽しい生活ができることをお願いしたいです。」

「あれだけ選挙で民意を得ているので、やりたいことは全部できると思いますが、大きく議席を取り過ぎているので、無理やりやっても後からの反発が怖かったりする。うまくバランスを取ってやってくれればいいかなと思います。副首都構想に福岡も名乗りを上げているので、大きな議論をしてもらえればと。」

「願うことは、物価が高いから消費税ゼロかな。」





若い世代からは、賃金の引き上げや子育て支援の強化などを求める声が上がりました。■街の人「物価は上がっていくけれど、時給や給料が上がっていかないじゃないですか。だから、その解決をなるべく早くしてほしいです。」「子育て支援に力を入れてほしいと思います。福岡市のおむつ定期便でおむつをもらえているので、そこは助かっていますが、保育園に入る時に待機児童が多かったり、入れないとよく聞くので、ちょっとでも減ったらいいかなと思います。」一方、高市首相が1月に解散表明をした際に「国論を二分するような大胆な政策にも挑戦していく」と述べた点について、こんな意見も聞かれました。■街の人「やっぱり国民の分断はすべきじゃない。望むことは、戦争はしてもらいたくない、それだけです。」物価高対策や、外交、防衛など、検討すべき課題が山積する中でスタートする第2次高市内閣。その手腕が注目されます。