通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％割れ
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.95 5.20 8.19 6.75
1MO 9.16 5.62 8.35 6.97
3MO 9.42 6.08 8.69 7.43
6MO 9.43 6.38 8.75 7.69
9MO 9.49 6.67 8.80 7.91
1YR 9.40 6.80 8.81 7.99
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.70 9.64 7.60
1MO 8.87 9.58 7.73
3MO 9.36 9.64 7.94
6MO 9.46 9.78 8.12
9MO 9.54 9.89 8.28
1YR 9.55 9.90 8.33
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は8.95％に低下。9％を下回る水準となっている。１カ月以降は１年にかけて順次水準が上昇している。通常のボラティリティー曲線に回帰している。
