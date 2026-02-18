通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９％割れ

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.95　5.20　8.19　6.75
1MO　9.16　5.62　8.35　6.97
3MO　9.42　6.08　8.69　7.43
6MO　9.43　6.38　8.75　7.69
9MO　9.49　6.67　8.80　7.91
1YR　9.40　6.80　8.81　7.99

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.70　9.64　7.60
1MO　8.87　9.58　7.73
3MO　9.36　9.64　7.94
6MO　9.46　9.78　8.12
9MO　9.54　9.89　8.28
1YR　9.55　9.90　8.33
東京時間16:33現在　参考値

　ドル円１週間は8.95％に低下。9％を下回る水準となっている。１カ月以降は１年にかけて順次水準が上昇している。通常のボラティリティー曲線に回帰している。