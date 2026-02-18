アジア株 大半の市場が休場、豪州株は続伸 アジア株 大半の市場が休場、豪州株は続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:02現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5507.01（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 9006.98（+48.11 +0.54%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83482.19（+31.23 +0.04%）



１８日のアジア株は大半の市場が休場。春節（旧正月）のため大半の市場が休場となった。豪州株は前日の米株高を受けて買い優勢となった。ハイテク株や不動産株などを中心に買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、不動産サービス会社のデクサス、デジタル決済会社のブロック、鉱物探査会社のレジス・リソーシズが買われる一方で、包装資材メーカーのアムコア、石油関連エンジニアリング会社のウォーリー、アルミニウム製品のアルコアが売られた。

外部サイト