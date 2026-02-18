静岡県内でも被害が相次いでいる金属窃盗。特に狙われるのが太陽光発電所などの銅線ケーブルですが、ある対策で、その被害が防げるといいます。その画期的な方法とは？



「浜松市天竜区にある新岩見橋です。この場所にあったはずの橋の名前が書かれた板がなくなっています。橋の名前が確認できないですね」



本来、ここには橋の名前が書かれた金属製のプレート・橋名板があるはずですが、それが盗まれ枠だけの状態に…。さらに…。





（記者）「ここの橋名板もなくなっていますね」近くの別の橋も同じような状況となっていました。浜松市によりますと、2025年12月に、1か所で橋名板がなくなったことが発覚し、周辺の橋を調べたところ、2026年1月までに計4か所で被害が確認されたということです。市は警察に被害届を提出し、新たな橋名板の手配を進めています。各地で相次ぐ「金属窃盗」。その被害件数は、2026年、全国で1万5000件を超えています。そんな中、静岡県内での被害は、少なくないといいます。（静岡県警 生活安全企画課 小松 航 警部）「昨年、県内で発生した窃盗犯のうち、万引きを除いたいわゆる金属が狙われた事件は約1000件発生しております。これは、おととし発生した数値から約2倍の被害の発生となります。金属の中でも特に銅の相場は高くて狙われやすくなっております」被害が目立つというのが橋名板にも使われている銅の被害。銅の価格が高騰しているため、被害も多いといいます。中でも…。（静岡県警 生活安全企画課 小松 航 警部）「被害額が大きい、被害の規模が大きいとなりますと、太陽光発電施設の送電線用の動線ケーブル、これが何件も被害に遭っているという現状があります」その被害はどのようなものなのでしょうか。（高山 基彦 キャスター）「浜松市にあるこちら太陽光発電所では、ご覧のように多くのパネルの数あるんですけど、当時、すべてが被害にあったということです」1年半ほど前にケーブル盗難の被害にあったというこの会社。当時、現場を確認したという担当者は。（遠鉄建設 伊藤 雅浩さん）Q.ここが現場というわけですね?「そうです。今はもう施工した後になっているんですけど、ここを切られて、切られたここか引っこ抜かれて盗難にあったと。見ていただくと、各ボックスがつけられていると思うんですけど、一個一個やられておりました」これが、その時の様子を撮影した写真。赤と青の2本のケーブルが黒い穴につながっているはずが、切断されて浮いた状態に。地面の中を通り、その先で集約されている中継地点を見ても、すべての線が切断されていました。（遠鉄建設 伊藤 雅浩さん）「えっ！？ていう形ですね。まずは驚いた。本当にきれいになくなっていて、違和感ないくらいだった。素人じゃないなという感じはあります」この場所では、銅線約7000メートル分が被害に遭い、復旧までの間、約7900枚あるソーラーパネルが使えなくなったということです。その被害額は…。（遠鉄建設 伊藤 雅浩さん）「復旧費用でだいたい3000万円くらいの費用になっています。実際発電できなかった機械の損失を含めると同じく3000万円くらいですので、合計6000万円くらいの被害にあっているというところです。本当にとんでもないことをしてくれたなと。あきれと怒りと複雑な気持ちが混じった思いがふつふつとでてきたような感じですね」この会社では、被害届を提出しましたが、いまだ犯人は捕まっていないといいます。こうした悪質な犯行が相次ぐ中それを防ぐ新たな対策も登場しています。それが…。（セーフティー 志村 浩 社長）「こちらなんですけど、弊社の商品、固めて守るくんというものなんですが、溶剤を入れて、固めて引き抜けないという商品。切られても、抜けなければ銅線が残りますので、復旧も非常に簡単ですし、すぐに稼働できるということで。そういうことを考えて開発させていただいた」この特殊な溶剤を使うことで、“盗まれにくい環境”を作ることができるといいます。では、その効果とはどれほどのものなのでしょうか。（高山 基彦 キャスター）「溶剤を使っているものと、使っていないものを準備いただいたということですね。こちらが使っていない。普通ですと。まあ抜けると。重さは変わらないですね。全然動かないですね。本当に動かない。切ったとしても持っていくのは無理ですね」それもそのはず。これは、1.5トンのトラックで引き抜けるかを試した実験動画。どんなに引っ張っても、びくともしていないのがわかります。実際に、この特殊な溶剤を使った400件以上の現場では、盗難の被害は0だといいます。（セーフティー 志村 浩 社長）「いろいろなところで商品はあるんですけどね、やはり太陽光の所有者の方は何らかの対策をしていただいて、ほんと、動線泥棒というものがなくなるようにね、進めていきたいと思ってます。静岡県警も、この会社が開発した商品を新しい防犯対策として期待を寄せています。（静岡県警 生活安全企画課 小松 航 警部）「警察は犯人の謙虚と被害防止に全力を尽くしてきますが、被害防止に必要な知識、経験などの現場の知見、いわゆる現場力、これを備えた企業と連携していって、地域の治安をですね、より高めていきたいと、そう考えております」