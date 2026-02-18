パーキンソン病公表の美川憲一、トレーニングに励む姿に反響「すごいです!!!」「本当に尊敬」
歌手の美川憲一（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングに励む姿を披露した。
【写真】「本当に尊敬」元気にトレーニングに励む美川憲一
美川は2025年9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていた。しかし同年11月にはパーキンソン病であることを公表した。
それからも美川は、自身のインスタで懸命にリハビリに励む様子やトレーニングする姿を公開。前向きな言葉でステージに立ち続けることを宣言していた。
この日の投稿では、「ど〜も〜美川よ〜」とお決まりのセリフで書き出し、「最近、トレーニング風景をアップしてなかったけど、サボってないわよ〜」と懸命にトレーニングに励む動画をアップ。「とーーーっても重いおもりを持ってのスクワットよ〜」と数を数えながらスクワット10回に挑戦する美川の姿が収められている。
明日もコンサートを控えている美川は、「しぶとく頑張るわよ〜」と力強くつづった。
この姿にファンからは、「すごいです!!!美川さん、心から応援しています!!!!!」「本当に尊敬です」「目頭が熱くなります」「体力つけて益々いい歌を聴かせて下さいね」など、多くの励ましの声が寄せられている。
