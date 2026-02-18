¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤¬½éÀï¤Ç»Ïµå¼°¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÍâÆü¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ã´Åö
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï18Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¹Ô¤¦½éÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WBC¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½ºß¡¢µÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤à½é¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬2»î¹çÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½éÀï¤È¤Ê¤ë22Æü¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï2004¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ä¡¢2006Ç¯¤ÎWBC¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ïµå¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê½éÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤¬²ø²æ¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2ÀïÌÜ¤Î»Ïµå¼°¤Ï¡ØRAXUS ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦º´Æ£Í³¾¤µ¤ó¤È°Ë½¸±¡¹¬Âç¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¹¬Âç¤È¡¢Æ´¤ì¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìµå¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤È»ØÆ³¼Ô¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤ÈÄ©Àï¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£