新潟市は物価高対策として、プレミアム付き商品券の発行などを予定しています。市議会の2月定例会で可決後、早ければことし夏ころの実施を予定したいとしています。



物価高対策のひとつ「生活応援プレミアム付デジタル商品券発行事業」についてみていきます。



プレミアム率は20％で商品券の発行総額は54億円が予定されています。物価高に直面する生活者を支援し、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るねらいです。





新潟市ではこれまでにも物価高対策として紙のプレミアム付き商品券を発行していますが、新たに検討されているのはデジタル商品券で、初めての試みとなります。一口3000円で最大10口まで購入することができる想定で、スマートフォンなどの端末で商品券を購入し、対象店舗に設置された二次元コードなどを読み取り決済する方法が検討されています。店舗の換金作業やレジ対応の省力化、購入者の利便性向上を狙いとしデジタル化を提案したということです。これまで販売初日には行列ができるほどのプレミアム付き商品券ですが、デジタル化に伴い、サーバーが落ちないよう申し込み期間を設けて後日、購入者に連絡がいく方法がとられる予定です。議会での可決後に参加店舗を募集、夏ごろを目途に販売できるよう準備が進められています。これまでは参加店舗も事業費を一部負担していましたが、2026年度は店舗負担ゼロで想定されているということです。去年発行されたプレミアム付き商品券は、一口5000円でプレミアム率は10％。商品券発行総額は33億円だったため、21億円増加する見込みです。増額の理由として市は、物価高への対応や国の交付金の活用によるものとしています。