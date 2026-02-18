ガラタサライに5失点で逆転負け…ユベントス指揮官「我々は理解していなかった」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が17日に開催され、ユベントスは敵地でガラタサライに2-5で敗れた。両指揮官のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
ユベントスは序盤に先制されながら前半のうちに逆転したが、後半に大量失点を喫して逆転負け。DFフアン・ダビド・カバルが20分以上を残して2度目の警告で退場し、数的不利に陥ったことも響いた。
ルチアーノ・スパレッティ監督は試合後、「今夜は我々の個性が失われ、3歩後退してしまった。自分たちがやっていることの難しさと危険性を理解していなかった」と反省。続けて「プレーの質が低ければ、守備面で常にリスクにさらされる」と指摘し、「第2戦に向けて、しっかりと分析をしていきたい」と前を向いた。
一方、大きなアドバンテージを手にしたガラタサライのオカン・ブルク監督は「我々の歴史にとっても、トルコサッカーの歴史にとっても、忘れられない試合だった。相手は超ビッグクラブだ。我々は非常によく戦った。選手全員を称えたい。素晴らしいファンにも感謝したい」と喜びを示している。
さらに「我々はヨーロッパのビッグクラブとの試合では特にモチベーションが高まり、より良いプレーができる。これは事実だ」としつつ、「ただし、我々が有利と見られている試合でも、もっと良い戦いをしなければならない。その力は十分に持っている」と、25日にアウェーで行われる第2戦に向けて気を引き締めた。
