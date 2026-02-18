今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ドル高・円安基調の継続性を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１５２円５０銭～１５４円５０銭。



日米両国により、対米投融資の第１号案件が発表された。内容は事前報道に沿ったものであったが、総額５５００億ドルの第１陣は、人工ダイヤモンド製造で約６億ドル、原油インフラで約２１億ドル、ＡＩデータセンター向けのガス火力プロジェクトで約３３３億ドル。３プロジェクト合計で約３６０億ドルに上る。今後いずれかのタイミングで、第２号案件以降が公表されると考えられるが、対米投融資関連自体、中期的なドル買い・円売り需要を想起させるものであり、足もとでもドル高・円安基調となっている。また、１８日実施の日銀国債買い入れオペは長期ゾーンの応札倍率が上昇し、需給懸念を広げてもおかしくない結果となったが、長期金利は横ばい圏で推移。生保保有の一部債券の会計ルール変更案を手掛かりに超長期債は買われ利回りは低下した。日米金利差の縮小が見込みにくいとなれば、ドル売り・円買いポジションの巻き戻しが進む可能性がある。



主なスケジュールでは１月２７～２８日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録と、１１～１２月分の米住宅着工件数、米１月鉱工業生産が注視されそうだ。米国景気の底堅さが確認され、利下げ観測が後退する流れとなれば、米金利の上昇を伴ってドル円に上昇圧力を掛けそうだ。このほか、米国の２０年債入札の結果と米債利回りの反応も注視される。



出所：MINKABU PRESS