駅の案内をよりスムーズに。地下鉄栄駅でAIを搭載したロボットが活躍です。

【写真を見る】名古屋の地下鉄栄駅 “AIロボット”が駅員に代わって道案内 2月19日から実証実験 平日の午前10時～午後4時まで

あすから、地下鉄栄駅に登場する案内ロボット。記者が話しかけてみると…

（青木まな記者）

「名古屋城に行きたいです」

（ロボット）

「名古屋城へ最短で行くには、栄駅から名城線右回りに乗ります」

これは駅員に代わって、様々な質問に会話形式で答えてくれるAI搭載ロボットで、あすから実証実験が始まります。

「バンテリンドーム ナゴヤのイベント情報教えて」ロボットの回答は？

名古屋市では外国人観光客や高齢者の増加に伴って、幅広い駅員の業務の効率化が課題。道案内のほか観光情報なども教えてくれるということです。



（青木記者）「バンテリンドーム ナゴヤのイベント情報を教えてください」

（ロボット）「バンテリンドーム ナゴヤで行われるイベントは、今のところ２つあります。1つ目は、中日ドラゴンズ対横浜DNAベイスターズ オープン戦です」

ロボットは4つの言語に対応でき、バリアフリーなど適切に案内できるか検証するということです。

また、スマートフォンでの案内も実施します。実証実験は、地下鉄栄駅で3月18日までの平日午前10時～午後4時に行われます。