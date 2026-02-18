[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇170銘柄・下落135銘柄（東証終値比）
2月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは338銘柄。東証終値比で上昇は170銘柄、下落は135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4241> アテクト 1400 +350（ +33.3%）
2位 <9278> ブックオフＧ 2100 +400（ +23.5%）
3位 <6286> 静甲 1755 +300（ +20.6%）
4位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 345 +55（ +19.0%）
5位 <4446> リンクユーＧ 1390 +221（ +18.9%）
6位 <4582> シンバイオ 139.5 +18.5（ +15.3%）
7位 <7256> 河西工 423 +50（ +13.4%）
8位 <7875> 竹田ｉＰ 1279 +104（ +8.9%）
9位 <7800> アミファ 1651.1 +123.1（ +8.1%）
10位 <4591> リボミック 89 +6（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1755.6 -417.4（ -19.2%）
2位 <3103> ユニチカ 1530 -162（ -9.6%）
3位 <195A> マスカットＧ 1050 -87（ -7.7%）
4位 <2962> テクニスコ 1246 -65（ -5.0%）
5位 <5255> モンラボ 123.6 -5.4（ -4.2%）
6位 <4594> ブライトパス 71 -3（ -4.1%）
7位 <6279> 瑞光 971 -40（ -4.0%）
8位 <5381> マイポックス 908 -37（ -3.9%）
9位 <1514> 住石ＨＤ 1023.6 -41.4（ -3.9%）
10位 <7022> サノヤスＨＤ 450 -18（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6674> ＧＳユアサ 5080 +234（ +4.8%）
2位 <4704> トレンド 5775 +184（ +3.3%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2967 +39.5（ +1.3%）
4位 <4004> レゾナック 10500 +120（ +1.2%）
5位 <2768> 双日 6930 +65（ +0.9%）
6位 <6981> 村田製 3638 +28.0（ +0.8%）
7位 <8001> 伊藤忠 2225 +15.5（ +0.7%）
8位 <9104> 商船三井 5260 +32（ +0.6%）
9位 <1812> 鹿島 6990 +40（ +0.6%）
10位 <6501> 日立 4940 +28（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2495.1 -18.9（ -0.8%）
2位 <4523> エーザイ 5068.4 -30.6（ -0.6%）
3位 <1332> ニッスイ 1495 -5.0（ -0.3%）
4位 <6753> シャープ 666.3 -1.9（ -0.3%）
5位 <6954> ファナック 6350 -16（ -0.3%）
6位 <8058> 三菱商 4892 -8（ -0.2%）
7位 <8591> オリックス 5416 -5（ -0.1%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 713.2 -0.5（ -0.1%）
9位 <6861> キーエンス 58360 -40（ -0.1%）
10位 <6920> レーザーテク 31151 -19（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4241> アテクト 1400 +350（ +33.3%）
2位 <9278> ブックオフＧ 2100 +400（ +23.5%）
3位 <6286> 静甲 1755 +300（ +20.6%）
4位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 345 +55（ +19.0%）
5位 <4446> リンクユーＧ 1390 +221（ +18.9%）
6位 <4582> シンバイオ 139.5 +18.5（ +15.3%）
7位 <7256> 河西工 423 +50（ +13.4%）
8位 <7875> 竹田ｉＰ 1279 +104（ +8.9%）
9位 <7800> アミファ 1651.1 +123.1（ +8.1%）
10位 <4591> リボミック 89 +6（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7794> ＥＤＰ 1755.6 -417.4（ -19.2%）
2位 <3103> ユニチカ 1530 -162（ -9.6%）
3位 <195A> マスカットＧ 1050 -87（ -7.7%）
4位 <2962> テクニスコ 1246 -65（ -5.0%）
5位 <5255> モンラボ 123.6 -5.4（ -4.2%）
6位 <4594> ブライトパス 71 -3（ -4.1%）
7位 <6279> 瑞光 971 -40（ -4.0%）
8位 <5381> マイポックス 908 -37（ -3.9%）
9位 <1514> 住石ＨＤ 1023.6 -41.4（ -3.9%）
10位 <7022> サノヤスＨＤ 450 -18（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6674> ＧＳユアサ 5080 +234（ +4.8%）
2位 <4704> トレンド 5775 +184（ +3.3%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2967 +39.5（ +1.3%）
4位 <4004> レゾナック 10500 +120（ +1.2%）
5位 <2768> 双日 6930 +65（ +0.9%）
6位 <6981> 村田製 3638 +28.0（ +0.8%）
7位 <8001> 伊藤忠 2225 +15.5（ +0.7%）
8位 <9104> 商船三井 5260 +32（ +0.6%）
9位 <1812> 鹿島 6990 +40（ +0.6%）
10位 <6501> 日立 4940 +28（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2495.1 -18.9（ -0.8%）
2位 <4523> エーザイ 5068.4 -30.6（ -0.6%）
3位 <1332> ニッスイ 1495 -5.0（ -0.3%）
4位 <6753> シャープ 666.3 -1.9（ -0.3%）
5位 <6954> ファナック 6350 -16（ -0.3%）
6位 <8058> 三菱商 4892 -8（ -0.2%）
7位 <8591> オリックス 5416 -5（ -0.1%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 713.2 -0.5（ -0.1%）
9位 <6861> キーエンス 58360 -40（ -0.1%）
10位 <6920> レーザーテク 31151 -19（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース