　2月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは338銘柄。東証終値比で上昇は170銘柄、下落は135銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4241>　アテクト　　　　　 1400　　+350（ +33.3%）
2位 <9278>　ブックオフＧ　　　 2100　　+400（ +23.5%）
3位 <6286>　静甲　　　　　　　 1755　　+300（ +20.6%）
4位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　345　　 +55（ +19.0%）
5位 <4446>　リンクユーＧ　　　 1390　　+221（ +18.9%）
6位 <4582>　シンバイオ　　　　139.5　 +18.5（ +15.3%）
7位 <7256>　河西工　　　　　　　423　　 +50（ +13.4%）
8位 <7875>　竹田ｉＰ　　　　　 1279　　+104（　+8.9%）
9位 <7800>　アミファ　　　　 1651.1　+123.1（　+8.1%）
10位 <4591>　リボミック　　　　　 89　　　+6（　+7.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　 1755.6　-417.4（ -19.2%）
2位 <3103>　ユニチカ　　　　　 1530　　-162（　-9.6%）
3位 <195A>　マスカットＧ　　　 1050　　 -87（　-7.7%）
4位 <2962>　テクニスコ　　　　 1246　　 -65（　-5.0%）
5位 <5255>　モンラボ　　　　　123.6　　-5.4（　-4.2%）
6位 <4594>　ブライトパス　　　　 71　　　-3（　-4.1%）
7位 <6279>　瑞光　　　　　　　　971　　 -40（　-4.0%）
8位 <5381>　マイポックス　　　　908　　 -37（　-3.9%）
9位 <1514>　住石ＨＤ　　　　 1023.6　 -41.4（　-3.9%）
10位 <7022>　サノヤスＨＤ　　　　450　　 -18（　-3.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6674>　ＧＳユアサ　　　　 5080　　+234（　+4.8%）
2位 <4704>　トレンド　　　　　 5775　　+184（　+3.3%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2967　 +39.5（　+1.3%）
4位 <4004>　レゾナック　　　　10500　　+120（　+1.2%）
5位 <2768>　双日　　　　　　　 6930　　 +65（　+0.9%）
6位 <6981>　村田製　　　　　　 3638　 +28.0（　+0.8%）
7位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2225　 +15.5（　+0.7%）
8位 <9104>　商船三井　　　　　 5260　　 +32（　+0.6%）
9位 <1812>　鹿島　　　　　　　 6990　　 +40（　+0.6%）
10位 <6501>　日立　　　　　　　 4940　　 +28（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　 2495.1　 -18.9（　-0.8%）
2位 <4523>　エーザイ　　　　 5068.4　 -30.6（　-0.6%）
3位 <1332>　ニッスイ　　　　　 1495　　-5.0（　-0.3%）
4位 <6753>　シャープ　　　　　666.3　　-1.9（　-0.3%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 6350　　 -16（　-0.3%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 4892　　　-8（　-0.2%）
7位 <8591>　オリックス　　　　 5416　　　-5（　-0.1%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　713.2　　-0.5（　-0.1%）
9位 <6861>　キーエンス　　　　58360　　 -40（　-0.1%）
10位 <6920>　レーザーテク　　　31151　　 -19（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース