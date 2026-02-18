この記事をまとめると ■いま免許証は「マイナのみ」「2枚もち」「従来のみ」の3タイプから選択できる ■住所変更の簡素化やオンライン講習など実務面の利便性が広く用意されている ■一方で紛失時のリスクや提示対応の不安、海外利用時の不便さなど注意点もある

運転免許は３つのもち方から選ぶ時代へ

日本は人口減少や少子高齢化にともない、近い将来には従来と同様の公共サービス持続が難しいだろうといわれています。そのときに備え、いまから国民の生活に関わるさまざまな書類やサービスをデジタル化することで、業務の高効率化とよりよい公共サービスの提供を進める必要に迫られています。

自動車業界にもその波はきており、2025年3月24日からついにマイナンバーカードを運転免許証として利用できる、通称「マイナ免許証」がスタートしました。でもいまひとつ、マイナ免許証にするとどんなメリットがあるのか、デメリットはないのか、よくわからないですよね。

まずマイナ免許証がスタートしたいま、私たち免許所有者は3つの所持タイプを選べることになっています。ひとつは、「マイナ免許証のみ」を所持すること。ふたつめは、従来の運転免許証とマイナ免許証のふたつを所持する「2枚もち」。3つめは、従来の「運転免許証のみ」を所持することです。

マイナ免許証のメリットとあわせて、それぞれの所持タイプによる違いを見ていきましょう。メリットのひとつめは、引っ越しなどによる住所変更や婚姻などによる氏名の変更といった、変更手続きの負担が軽減されること。

これは「マイナ免許証のみ」の場合ですが、従来は市区町村役場と都道府県警の運転免許センターなどの両方で変更手続きをしなければなりませんでしたが、マイナ免許証のみを所持する人はその手続きが不要となります。「2枚もち」と「運転免許証のみ」の場合は、従来どおりの手続きが必要です。

メリットのふたつめは、免許更新時の優良運転者講習と一般運転者講習がオンラインで受講可能となります。これは、「マイナ免許証のみ」と「2枚もち」に適用となります。従来は、わざわざ運転免許センターなどへ行って対面で受講しなければならなかったのですが、それがスマホなどを使って好きな場所で好きな時間に受講することができます。手数料も少し安くなり、対面では優良が500円のところ200円、一般が800円のところ200円。

ただし、それで免許更新が終了するわけではなく、講習を受講後に運転免許センターなどへ行って、視力検査や写真などの更新手続きを行う必要があります。また、オンライン講習を受けるには、事前に運転免許センターなどでマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、マイナポータル上で連携手続きをする必要があるので、ご注意くださいね。また、「運転免許証のみ」の場合や、違反者講習（手数料1400円）の場合は従来どおりに対面での受講となっています。

メリット3つめは、新規取得と更新時の手数料が少し安くなること。新規免許取得手数料は、従来の運転免許証のみの場合は2350円ですが、マイナ免許証のみなら1550円でOK。免許更新時手数料は運転免許証のみが2850円のところ、マイナ免許証のみなら2100円となっています。２枚持ちの場合は新規免許取得手数料が2450円、免許更新時手数料が2950円となります。

メリット4つめは、マイナ免許証なら住所地以外での運転免許証更新が即日で完了するほか、申請期間が従来は「更新期間初日〜誕生日」までだったところ、「更新期間初日〜免許証等の有効期間の末日」までとなり、少し申請期間が延長されることになります。これは「運転免許証のみ」の方は対象外です。また、「住所変更ワンストップサービス」の利用手続きを済ませておくと、マイナンバーカードの住所変更をすることで、その情報がマイナ免許証にも自動で反映されるのも便利です。

メリット5つめは、マイナ免許証ならもち歩くカードが1枚で済むこと。最近はバッグやお財布がどんどんコンパクト化していますので、なるべくもち物を少なくしたいという人には嬉しいですね。

制度の特徴を理解したうえで所持スタイルを選びたい

さて、デメリットはあるのかというと、やはりいちばんは紛失したときにダメージが大きくなる可能性が高いことでしょうか。マイナンバーカードにはさまざまな個人情報が紐付けされており、さらに免許証の情報まで加わっているとなると、紛失や盗難には十分な注意が必要となります。それでなくても、スタートした当初はマイナンバーカードのシステムトラブルが頻発していたので、心配になる人もいるのではないでしょうか。

もうひとつのデメリットは、マイナ免許証は見た目には通常のマイナンバーカードと何も変わらず、免許証の情報が入っているかどうかはわからないので、レンタカーを借りる、運転できることを証明する、などのときに免許証の提示を求められた際、もし読み取りシステムが整備されていない場所の場合には、受け付けてもらえない可能性があることです。

国外で運転するときには事前に国際免許証を発行してもらう必要があるのはこれまでと同様ですが、いざ国外でレンタカーを借りようとした際などに、国際免許証とは別に本来の運転免許証も念のため確認させてほしい、といわれたこともありましたので、国外で運転する可能性がある人も、2枚もち、もしくは従来の運転免許証のみにしたほうがいいかもしれません。

また、デメリットというわけではありませんが、マイナ免許証にすると免許更新の日がカードを見ただけではわからなくなってしまいますので、うっかり更新を忘れないように注意が必要です。更新日など免許証の情報は、マイナポータルでいつでもチェックすることができます。

マイナ免許証のメリットとデメリットはこのようになっています。自分にはどの所持タイプが合うのかを考えて、メリットが多い使い方をしたいものですね。