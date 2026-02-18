餃子の王将、“定番人気商品”酢豚＆麻婆豆腐＆唐揚が一気に楽しめる ジャストサイズで200円お得に
「餃子の王将」は21日から3月31日まで、「極王（ゴクオウ）シリーズ」の中でも特に人気の高い、『極王酢豚』『極王麻婆豆腐』『極王鶏の唐揚』の3品のジャストサイズを組み合わせた『新極王 人気3品ジャストサイズセット』（税込1571円）を販売する。
「極王シリーズ」は、餃子の王将の定番人気商品がワンランク上の味わいになったプレミアムメニューで、今年1月に『極王酢豚』や『極王麻婆豆腐』『極王鶏の唐揚』などの7品が新登場した。同セットは、3品の単品合計価格より税込200円お得に提供される。
『極王酢豚』
黒酢や鎮江香酢、中国醤油などをブレンドしたマイルドで奥深い味わい。ジューシーな豚肉にシイタケ、長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルと、彩りも食感も豊かな一品。
『極王麻婆豆腐』
挽肉は牛肉と豚肉をベストバランスで調合し、旨みも食べ応えもアップ。豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さ、山椒の痺れをしっかり効かせたシャープな味わい。
『極王鶏の唐揚』
鶏もも肉を店舗で手仕込みした、衣はカリッと、中はジューシーな、鶏肉の旨み溢れる唐揚。にんにくの香りと胡椒の風味が食欲をそそる。
