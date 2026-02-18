【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V21達成 M!LK「爆裂愛してる」初登場
2026/2/6〜2/12のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比7.3％減、TOP100の初登場作は13作（前週11作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位は米津玄師「IRIS OUT」（730.5万回）が8週連続、通算21度目の1位となった。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、同映画は興行収入106億円を突破し、歴代興収ランキングでは47位となっている（2月15日現在／興行通信社調べ）。
2位（前週2位）は昨年「イイじゃん」が大ブレイクしたM!LKの「好きすぎて滅！」（497.1万回）、3位（前週4位）はテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマであるKing Gnu「AIZO」（392.8万回）、4位（前週3位）はテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとなっているMrs. GREEN APPLE「lulu.」（384.1万回）と、TOP4は順位の入れ替えはあったものの前週と同じ顔触れとなった。
9位に初登場したのは、M!LK「爆裂愛してる」（267.2万回）。宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、作詞・作曲・編曲は浅野尚志が担当。M!LKは2月18日リリースの両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲がTOP10入りとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが7作（前週7作）、M!LKが4作（前週3作）、Mrs. GREEN APPLEが4作（前週5作）、米津玄師が3作（前週3作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが3作（前週3作）となった。
12位には、SixTONES「一秒（YouTube ver.）」（199.9万回）が初登場。3月18日リリースの17thシングル「一秒 / Rebellion」のタイトル曲で、日本テレビ系2026アスリート応援ソングとなっている。ミュージックビデオ（MV）は、白銀の大地を踏みしめながら紡ぐSixTONESの歌唱シーンとアスリートたちの軌跡を重ねた映像で構成されている。
13位は青山テルマ「そばにいるね（feat. SoulJa）」（193.6万回）。2008年1月のリリース曲だが、2月6日にラッパーや音楽プロデューサーとして活動するSoulJaとともにYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、同曲リアレンジバージョンを披露したこともあり、前週ランク外から急上昇した。
19位はBellyJay「MONTAGEM HIKARI」（164.2万回）。野性的で激しいビートが続く中毒性の高い楽曲で、SNSなどでミーム化。「踊ってみた」などの動画投稿が急増し、前週55位からジャンプアップした。
23位には6人組ガールズグループ・IVEの「BANG BANG」（151.7万回）が初登場。23日リリースのアルバム『REVIVE+』からの先行配信曲で、EDMとエレクトロニックサウンドを中心に展開される強烈なオープニングトラックとなっている。MVは、華やかで大胆なビジュアルとVFX（視覚効果）を活用したパフォーマンスで構成されており、コメント欄には「IVEの強くて華やかなイメージにピッタリの曲」「曲も好きだけど映像も好き」といった声が並んでいる。
※カッコ内は視聴回数
