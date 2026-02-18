NCT JAEMIN（ジェミン）、サービス精神旺盛フォトセッション「キュー！」 お姫さま＆王子さまへエールも
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）が18日、都内で行われた「ジーンズブランド『Lee』APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。“僕のお姫さまと王子さま”へエールを送った。
【写真】ファンサえぐい…様々なポーズの要望に答えるJAEMIN
アジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任したJAEMINは「ジーンズは子どものころから今までずっと愛用しているし、デニムは僕のスタイルで着こなせるところがいいところだと思います。大好きなLeeのアンバサダーに選ばれたことが本当にうれしいです」とサムズアップをしながらほほ笑んだ。
続けて「僕のお姫さまと王子さま（ファン）、ありがとうございました！仕事も頑張ってください！応援していますよ！」とカメラ越しにエールを送った。
前編日本語でトークを行ったJAEMINは、トーク時間終了のお知らせに「ええっ！早すぎっ」とツッコむお茶目な姿も。その後、起立するタイミングを失い、声をかけられるとすぐに反応し、「大変申し訳ございませんっ！」と頭を下げ、場を和ます場面もあった。
イベント終盤の撮影時間では「ハートポーズを！」「NCTのポーズをお願いします！」「キュー（NCT DREAMのシグネチャーポーズ）をお願いします！」「クールな感じで！」「（デニムコーデが見えるように）全身写真いただきます！」とカメラマンからのお願いが止まらない事態に。すべてを完璧にこなし、「お気をつけてお帰りください！」と気づかいの言葉を述べ、報道陣からも感嘆の声が漏れていた。
JEAMINは、同ブランドのアジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任。遊び心と個性あふれる「Lee101」のデニムスタイルで登場し、就任にあたっての想いや、デニムへのこだわりなどについて語った。
【写真】ファンサえぐい…様々なポーズの要望に答えるJAEMIN
アジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任したJAEMINは「ジーンズは子どものころから今までずっと愛用しているし、デニムは僕のスタイルで着こなせるところがいいところだと思います。大好きなLeeのアンバサダーに選ばれたことが本当にうれしいです」とサムズアップをしながらほほ笑んだ。
前編日本語でトークを行ったJAEMINは、トーク時間終了のお知らせに「ええっ！早すぎっ」とツッコむお茶目な姿も。その後、起立するタイミングを失い、声をかけられるとすぐに反応し、「大変申し訳ございませんっ！」と頭を下げ、場を和ます場面もあった。
イベント終盤の撮影時間では「ハートポーズを！」「NCTのポーズをお願いします！」「キュー（NCT DREAMのシグネチャーポーズ）をお願いします！」「クールな感じで！」「（デニムコーデが見えるように）全身写真いただきます！」とカメラマンからのお願いが止まらない事態に。すべてを完璧にこなし、「お気をつけてお帰りください！」と気づかいの言葉を述べ、報道陣からも感嘆の声が漏れていた。
JEAMINは、同ブランドのアジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任。遊び心と個性あふれる「Lee101」のデニムスタイルで登場し、就任にあたっての想いや、デニムへのこだわりなどについて語った。