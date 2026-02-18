¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¡Öµ¿Ìä»ë¡×¡¡¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼Ãæ·Ñ¤Ç¥¹¥¤¥¹²òÀâ¼Ô
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÊüÁ÷¶É¤Î²òÀâ¼Ô¤¬16Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤Ï¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬¡¢·³»ö³èÆ°¤Ø¤Î´ØÍ¿¤äÀïÁè¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤òÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡ÖÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£